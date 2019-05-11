Medipol Başakşehir ve Antalyaspor karşısında aldığı 2 galibiyetle son 3 haftaya düşme hattındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 1 puan önünde 33 puanla 15. sırada giren Göztepe, kalan 3 haftada kritik maçlara çıkacak.

İlk olarak bu akşam 4 puan önünde 11. sırada yer alan Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Göztepe, gelecek hafta düşme hattındaki Bursaspor'la deplasmanda karşılaştıktan sonra İzmir'deki MKE Ankaragücü maçıyla ligi tamamlayacak.

Göztepe Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta?

Göztepe Sivasspor maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Ligde son 6 maçta kazanamayan sarı-kırmızılı ekibin rakibi Demir Grup Sivasspor, deplasmanda da galip gelemediği son 5 müsabakada sadece 2 puan alabildi. Göztepe ile Demir Grup Sivasspor arasında Bornova Stadı'nda bu akşam saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

Yasin Öztekin, Nabil Ghilas, Fausto Grillo, Kadu, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıklarının devam ettiği sarı-kırmızılı ekipte kaleci Beto, Andre Castro, Tayfur Bingöl, Berkan Emir, Wallace Reis ve Alpaslan Öztürk'ün yanı sıra sakatlığı olan Yasin Öztekin, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Tamer Tuna eski takımına rakip



Sezon başında Demir Grup Sivasspor'u çalıştıran Tamer Tuna bu akşam eski takımına rakip olacak. Ligin ilk devresinde Sivas'taki müsabaka ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlanmıştı. Süper Lig'de rakibiyle 4. kez karşılaşacak Göztepe daha önceki 3 maçta 2 galibiyet ve 1 yenilgi aldı.

Sivasspor'da kritik 3 hafta hesabı

Teknik direktör Hakan Keleş: "Önümüzde Göztepe deplasmanı var, oradan iyi bir oyunla puan veya puanlar alırsak alt tarafla olan ilişkimizi biraz daha rahatlatmış oluyoruz" - "Son 3 hafta çok kritik, önemli maçlar var ama biz bu maçlardan çıkacak güçteyiz" - "Şu an 6 puanımızın daha olması gerektiğini düşünüyordum. Önümüzde 3 maç var ve ortada 9 puan var, onları almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, kalan son 3 haftada çok kritik ve önemli maçlar oynayacaklarını belirterek, tüm puanlara talip olduklarını söyledi. Hakan Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son üç haftaya girildiğini anımsattı. Kırmızı-beyazlı ekibin bu süreçte deplasmanda Göztepe ve MKE Ankaragücü, iç sahada ise Galatasaray ile oynayacağını hatırlatan Keleş, "Hepsi final havasında, ligde her maç zor. Bu ana kadar geldiğimiz maçlar da çok zordu. Son 3 hafta daha kritik görünüyor. Sonuçta ligde kalmak için puan barajı var ve onu yakalamamız gerekiyor."dedi.



Kalan son 3 haftada önlerine maç maç bakacaklarını belirten Keleş, "Önümüzde Göztepe deplasmanı var, oradan iyi bir oyunla puan veya puanlar alırsak alt tarafla olan ilişkimizi biraz daha rahatlatmış oluyoruz. Ondan sonraki maçlara bakacağız. Son 3 hafta çok kritik, önemli maçlar var ama biz bu maçlardan çıkacak güçteyiz." diye konuştu.

Ligde düşme hattında ve şampiyonluk yarışında puan sıralamasının her maç değiştiğine dikkati çeken Keleş, şunları kaydetti:

"Ligden düşme barajı 39-40 gibi gözüküyor. Ama 38 puan da kurtarabilir. Ligde rakiplerimizin aldıkları puanlara göre bu değişiyor, bir hafta yükseliyor, bir hafta düşüyor. Şu an puan barajını yakalayamayanlar, bu hattın içerisindeler. Biz de bir an önce bu hattın dışına çıkmak istiyoruz. Puan baremi çok önemli, onu yakalayanlar şu anda rahatlar. Birkaç haftadır sakat ve cezalı futbolcularımız vardı. Göztepe maçına tam kadro gidiyoruz, bu da bizim için iyi. Rakiplerimiz de tam kadro. Güçlü kadromuzdan faydalanıp oradan puan almayı düşünüyoruz."

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili görüşlerini de aktaran Keleş, hakemler hakkında yorum yapmak istemediğini ifade etti. Kulüp olarak sistemle ilgili bazı olumsuzluklar yaşadıklarına dikkati çeken Keleş, "VAR yeni bir teknoloji ama görüp de yanlış kararlar veriyorlar, bu insanın kafasında soru işareti. Teknoloji futbola girdi, inşallah önümüzdeki sene adil bir VAR sistemi yürürlüğe girer." değerlendirmesinde bulundu. Keleş, gelecek sezonla ilgili planlarının başarıyla orantılı olduğunu, Sivasspor Kulübü'yle iyi bir uyum içerisinde çalıştığını ve herhangi bir sıkıntı yaşamadığını dile getirdi.



"Ortada 9 puan var"



Göreve geldikten sonra bazı hedefler belirlediklerini belirten Keleş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ligin ikinci yarısında bazı sıkıntılar yaşadık. Kadro kalitesi, sakatlar, cezalılar... Bazen santrforsuz oynadık. Birkaç sıkıntımız oldu. Tabii daha fazla puan hedefliyorduk, ilk bu akşamın sonlarına doğru bir çıkışımız vardı, onu devam ettiremedik. Şu an 6 puanımızın daha olması gerektiğini düşünüyordum. Önümüzde 3 maç var ve ortada 9 puan var, onları almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Süper Lig'de zorlu viraj

Süper Lig'de son viraja girildi, şampiyonluk yarışıyla birlikte düşme hattı iyice kızıştı. Göztepe, Bursaspor, Erzurumspor ve Akhisar bu korkuyu en fazla hisseden takımlar olarak göze çarpıyor. Gelecek hafta oynanacak kritik maç ise her şeyi şekillendirecek. Spor Toto Süper Lig’de son haftalara girilirken, şampiyonluk yarışıyle birlikte kümede kalma mücadelesi kızıştı.

32. haftanın açılış maçında Bursaspor, Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek alt tarafta işleri karıştırdı. Bursaspor bu sonuçla 33 puana yükseldi. Aynı puana sahip 1 maçı eksik Göztepe, evinde Sivasspor'u konuk edecek. Bu karşılaşma alt sıralar için çok büyük önem taşıyor.

Öyle ki gelecek hafta Bursaspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Erzurumspor ise bu hafta Yeni Malatya deplasmanına gidecek. Son 3 haftaya 25 puanla son sırada giren Akhisar ise Fenerbahçe’yi yenemezse Süper Lig’e veda eden ilk takım olacak.

Süper Lig'de 32. hafta

Antalyaspor 0 - 1 Bursaspor

Çaykur Rizespor - Galatasaray

Fenerbahçe - Akhisarspor

Göztepe - Sivasspor

Kayserispor - Kasımpaşa

Konyaspor - Trabzonspor

Başakşehir - Ankaragücü

Yeni Malatyaspor - BB Erzurumspor

Beşiktaş - Alanyaspor