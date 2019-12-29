Göztepe, Sivas'a 8 eksikle geldi! Liderin iddaa'da 2 gol atmasına...

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SİVASSPOR - GÖZTEPE

Süper Lig'in lideri Sivasspor, geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği deplasmanında 90+6'da Yatabare'nin golüyle 1 puanı kurtarmıştı.

Ligde bu sezon tüm maçlarda gol atan tek takım olan Yiğidolar'da, cezası sona eren Emre Kılınç da kadroda olacak. Uzun süredir sakat olan Sergiy Rybalka dışında takımda önemli bir eksik bulunmuyor.

Göztepe ise Sivas deplasmanına tam 8 eksikle geldi!

Savunmadan Gassama ve Titi cezalı, Alpaslan ve Atınç sakat. Hücumda ise Jerome cezalı, Serdar Gürler ve Eren Derdiyok sakat. Orta sahaya baktığımızda ise Poko'nun maç kadrosunda yer almadığını görüyoruz.

Kendisine eksikler sorulan Göztepe TD İlhan Palut ise; "Çıkacağız, maçımızı oynayacağız." açıklamasını yapmıştı.

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- Bu sezon sahasında oynadığı 8 maçtan 22 puan çıkartan Sivasspor, kalesinde ise sadece 5 gol gördü.

- Göztepe, İlhan Palut göreve geldikten sonra çıktığı her maçta en az 1 gol buldu.

- İki takım arasında oynanan son 10 maçın 7'sinde Sivasspor ilk golü atan taraf oldu.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com’da Canlı Bahis ve Tek Maç seçenekleriyle oynanabilen bu Süper Lig maçını kuponlarına ekleyen üyelerin en çok ilgi gösterdiği tercih, ev sahibi Sivasspor galibiyeti!

Bu maçı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %73'ten fazlası, Sivasspor'un Göztepe'yi İzmir'e puansız yollayacağını düşünüyor...

Öne çıkan diğer tercihler ise "2.5 ÜST" ve "MS1 + 1.5 ÜST" olarak dikkat çekiyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU EVREN GÖZ'ÜN TERCİHİ...

Sivasspor kuşkusuz çok formda ve ilk yarının en büyük sürprizine imza attı. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri Göztepe'yi yenip devre arasına mutlu girecektir.

Bu mücadelede "2-3 GOL" seçeneğinin uygun olduğunu düşünüyorum. Ayrıca "İY 1.5 ALT" bahsini de öneririm.

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Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, Süper Lig maçlarını "iddaa" üzerinden değerlendirdi...