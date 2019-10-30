Göztepe Sivas Bld maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur mücadeleleri bugün oynanacak maçlarla devam ediyor. Günün önemli karşılaşmalarından birinde İzmir temsilcisi Göztepe ve Sivas Bld takımları karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak maçta, kazanan ekip adını 5. tura yazdıracak. Peki, Göztepe Sivas Bld maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Süper Lig ekibi Göztepe ile Sivas Bld karşı karşıya gelecek. Maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. İşte, Göztepe Sivas Bld ZTK maçı hakkında tüm ayrıntılar...
Göztepe ile Sivas Belediyespor bugün karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Stadı'nda 30 Ekim Çarşamba günü saat 18:30'da oynanacak olan maç, A Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
ZTK'DA GÜNÜN DİĞER MAÇLARI
13.00 Vanspor-Sancaktepe (Van Atatürk)
13.00 Gümüşhanespor-Yılport Samsunspor (Gümüşhane Yenişehir)
13.00 GMG Kastamonuspor-Anagold 24Erzincanspor (Kastamonu Gazi)
13.30 Keçiörengücü-Siirt İl Özel İdaresi (Aktepe)
13.30 Payasspor-Manisa Futbol Kulübü (Payas İlçe)
13.45 Kemerspor 2003-Kasımpaşa (Kemer İlçe)
14.00 Fatih Karagümrük-Bandırmaspor (Vefa)
14.00 İstanbulspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
14.00 Karacabey Belediyespor-Tuzlaspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
14.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.30 Gençlerbirliği-Esenler Erokspor (Eryaman)
18.30 Göztepe-Sivas Belediyespor (İzmir Atatürk)
20.30 Tarsus İdmanyurdu-Fenerbahçe (Mersin)
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