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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
09.01.2019 - 11:06, Son Güncelleme:

Göztepe Serdar Gürler'i kaptı

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Göztepe Serdar Gürler'i kaptı

Spor Toto Süper Lig’de ikinci yarıda gözünü üst sıralara çeviren Göztepe ara dönemde ilk transferini gerçekleştirdi.

Yabancı kontenjanının dolu olması yüzünden yerli futbolculara yönelen sarı-kırmızılılar, İspanya La Liga ekiplerinden Huesca formasını giyen kanat oyuncusu Serdar Gürler’i renklerine bağladı. İspanyol kulübüyle yapılan görüşmeler sonucu, 2022 yılına kadar sözleşmesi olan 27 yaşındaki futbolcunun 1.5 yıllığına kiralık olarak transfer edildiği belirtildi.

Özelikle hücumdaki süratiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Serdar’ın 2 gün içinde Antalya Belek kampına dahil olacağı ifade edildi. Bu sezon La Liga’da 16, İspanya Kral Kupası’nda ise 2 maça çıkan Serdar Gürler skora katkı koyamadı. Serdar ligde 5 maça 11’de başlamasına rağmen hiç 90 dakika sahada kalamadı. Serdar kariyerinde daha önce Sochaux, Elazığspor, Trabzorspor, Erciyesspor, Gençlerbirliği ve Osmanlıspor formalarını giydikten sonra İspanya’nın yolunu tutmuştu.

GHILAS’A SÜRPRİZ AF

Antalya kampını sürdüren Göztepe’de ilk yarıda lisansı askıya alınıp kulüp bulması istenen golcü Nabil Ghilas’a teknik direktör Kemal Özdeş son bir şans verdi. Deneyimli teknik adamın kamp kadrosuna aldığı Cezayirli futbolcuyu yakından görmek istediği bildirildi. Taraftarlar ise sosyal medyadan, idmanlarda oldukça neşeli tavırlar sergileyen Ghilas’ın takıma dahil olmasını eleştirdi. Toplam 16 yabancısı bulunan İzmir temsilcisinde ilk yarıda Ghilas gibi Scarione’nin de lisansı askıya alınmıştı.

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