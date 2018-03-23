Göztepe, Selçuk Şahin'in sözleşmesini...
Selçuk Şahin, 35 yaşında yeni sözleşmeye hazırlanıyor. Göztepe sezon sonunda sözleşmesi bitecek tecrübeli futbolcu Selçuk Şahin ile masaya oturacak ve anlaşma yolu arayacak.
İzmir ekibi, sözleşmeleri mayıs ayında bitecek yerli futbolcular Selçuk Şahin, Günay ve Tanju’yla da masaya oturacak. Yabancı futbolcular Leo ve Kosanovic’le ise lig bitimi görüşülecek. Göztepe ile 1 yıllık sözleşmesi olan teknik direktör Tamer Tuna’yla da görüşen Mehmet Sepil, genç çalıştırıcıyla bir aksilik olmazsa anlaşacak. Gelecek sezonun çalışmalarına başlayan İzmir temsilcisinde kaleci Beto, stoper Kadu ve sağ bek Sabri’nin mukaveleleri oynadıkları maç sayısına göre otomatikman 1 sene daha uzamıştı.
FANATİK
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