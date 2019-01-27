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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
27.01.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

Göztepe şanssızlığına yandı

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Göztepe şanssızlığına yandı

Spor Toto Süper Lig’de Evkur Yeni Malatyaspor’un ardından evinde Galatasaray’a da yenilip ikinci yarıda puanla tanışamayan Göztepe, şanssızlığına yandı.

Bornova Stadı’ndaki karşılaşmayı 1-0 kaybeden Göz-Göz, şiddetli yağış yüzünden çok ağır bir zeminde oynadığı maçta Borges’le 1 penaltı atışından yararlanamazken, 2 kez de direkleri geçemedi. Maçın 57 . dakikasında penaltıyı gole çeviremeyen Göztepe’de 79. dakikada Jarome’un kafa vuruşu üst direkte patladı. Yasin de 90+1. dakikada topu yan direğe nişanladı.

Rakibine verdiği yarım pozisyonun ardından kalesinde golü gören sarı-kırmızılılar 90 dakika bitiminde mağlup olsa da taraftarından alkış aldı. Göztepe ayrıca sağ beki Gassama’nın sakatlanıp oyundan çıkmasıyla zor duruma düştü. Oyuncu değişikliği hakkını tamamlayan Göztepe son 10 dakikayı 1 kişi eksik oynamak zorunda kaldı. Sezonun başında olduğu gibi ikinci yarıda da ilk 2 haftayı puan alamadan geçiren İzmir ekibi 22 puanda kaldı. Toplam 11. yenilgisini alıp üst sıralardan uzaklaşan Göztepe’nin düşme hattıyla arasındaki fark azaldı.

Teknik direktör Kemal Özdeş ise takımının sergilediği performanstan memnun kaldığını dile getirdi. Kötü saha şartlarına rağmen oyuncuların mücadeleden vazgeçmediğini belirten deneyimli teknik adam, "Maalesef iki haftadır hak etmediğimiz şekilde kaybediyoruz. Galatasaray’a karşı ilk 35 dakika istediğimiz gibi geçti. Pozisyon vermeden savunma arkasına gitme isteğimiz bizi etkin kıldı. Son 10 dakika biraz daha sıkıntı yaşadık. İkinci yarıda zemine uygun oynamayı hedefledik. Penaltıyı atmış olsak rakip güvensiz oynayacaktı. Futbolda bunlar var. Bizim yerimiz üst sıralar, mutlaka toparlanacağız" dedi.

POKO CEZALI, GASSAMA SAKAT

Süper Lig’de ikinci yarıya istediği başlangıcı yapamayan Göztepe, gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçına iki eksikle çıkacak. Sarı-kırmızılılarda orta saha oyuncusu Andre Poko, Galatasaray karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerken, sağ bek Lamine Gassama ise sol ayak bileğinden ciddi şekilde sakatlandı. Sedye ile sahayı terk eden Fildişi Sahilli oyuncunun MR’nın çekileceği bildirildi.

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