Göztepe rövanşı almak istiyor

Geçen sezon 1. Lig'de mücadele ederken Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nda Başakşehir'le eşleşen Göz-Göz, iki maçta da rakibine kolay teslim oldu. İlk maçta Fatih Terim Stadı'nda turuncu-lacivertlilerin karşısına çıkan İzmir ekibi, sahadan 6-2 mağlup ayrıldı. Ardından Bornova Stadı'nda rövanş müsabakası oynayan sarı-kırmızılılar rakibine yine 2-0'la boyun eğdi. İstanbul temsilcisinden geçen sezon toplam 8 gol yiyen Göztepe, bu sezon ise rakibine maç öncesi evindeki sonuçlarla gözdağı verdi.

Şimdiye kadar Bornova Stadı'nda toplam 3 maç oyanayan Göz-Göz, cezası nedeniyle boş tribünler önünde çıktığı karşılaşmalarda Fenerbahçe'yle 2-2 berabere kaldı, Trabzonspor'u 3-2 yendi, taraftarıyla buluştuğu Gençlerbirliği maçında ise sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı. Teknik Direktör Tamer Tuna, Başakşehir'i yenip 5'te 5 yapacaklarına inandığını söyledi. Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde Braga deplasmanına çıkacağını hatırlatan Tuna, "Portekiz'den yorgun dönecekler. Pazar günü evimizdeki avantajı çok iyi kullanmak istiyoruz. Yine muhteşem taraftarımızın önünde hem iyi futbol oynamak hem de 3 puanı almayı hedefliyoruz" dedi. Tuna'nın her iç saha maçında olduğu gibi bu karşılaşmaya da hücum ağırlıklı kadroyla çıkacağı bildirildi. Sivasspor deplasmanında birlikte oynattığı Rotman-Selçuk ikilisinden birini kulübeye çekeceği öğrenilen genç teknik adamın Ghilas'ı sahaya süreceği vurgulandı.