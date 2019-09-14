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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
14.09.2019 - 11:06, Son Güncelleme:

Göztepe, Rizespor deplasmanında! 3 yeni transfer forma bekliyor...

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Göztepe, Rizespor deplasmanında! 3 yeni transfer forma bekliyor...

Süper Lig'de ilk 3 haftada sadece 1 puan alabilen ve gol sevinci yaşayamayan Göztepe, 4. hafta mücadelesinde yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Sezona Antalyaspor karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyetle başladıktan sonra Beşiktaş'a 3-0 yenilen Göztepe, 3. hafta mücadelesinde Yukatel Denizlispor'la 0-0 berabere kaldı. İlk 3 haftada topladığı 1 puan ve averajla 16. sırada yer alan sarı-kırmızılı ekip, ligde gol atamayan tek ekip konumunda bulunuyor.

Göztepe, 4. hafta mücadelesinde yarın ligde henüz mağlubiyeti bulunmayan Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Çaykur Rizespor, ilk iki haftada Gençlerbirliği'ni 1-0, Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etmiş, üçüncü haftada ise Beşiktaş'la 1-1 berabere kalmıştı.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak Çaykur Rizespor-Göztepe karşılaşmasında hakem Abdulkadir Bitigen görev yapacak.

Wallace Reis, Hakan Çinemre ve Cameron Jerome'un sakatlıklarının bulunduğu sarı-kırmızılı ekipte Stefano Napoleoni, Marcio Mossoro ve Atınç Nukan, şans bulmaları halinde yarın ilk kez Göztepe forması giyecek.

- Çaykur Rizespor'la 7. randevu

Süper Lig'de rakibiyle daha önce 6 maça çıkan Göztepe, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Bu karşılaşmalarda 6 gol atıp, kalesinde 6 gol gören Göztepe, deplasmanda galibiyeti olmadığı 3 maçta 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Geçen sezon İzmir'de rakibini 2-0 mağlup eden Göztepe, Rize'de ise rakibine 1-0 yenilmişti.

Göztepe, Rizespor deplasmanında 3 yeni transfer forma bekliyor...

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