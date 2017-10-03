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Göztepe revire döndü

Göztepe'de Ghilas, Peybernes, Ömer Şişmanoğlu ve Emre Can'ın ardından sakatlar kervanına Adama Traore de katıldı.

Hürriyet Haber
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de sakatlar kervanına Adama Traore de katıldı. Üst ve arka adalesinde gerilme olan Fildişi Sahilli futbolcu, bu nedenle ülkesinin milli takımından affını istedi. Tedavisine başlanan Traore'nin 9 Ekim günü yeniden takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

Göztepe'de üst adalelerindeki kısmi yırtık nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyen Ghilas 2 hafta sonra, Peybernes ise 9 Ekim'de takıma katılacak. Sağ ayak tarak kemiğindeki kırık yüzünden henüz Göztepe forması giyemeyen Ömer Şişmanoğlu da takımdan ayrı koşulara başladı. Ömer 1 hafta sonra, sol dizinde sakatlığı bulunan Emre Can ise 15 gün sonra takımla antrenmana çıkacak.

GöztepeSüper LigAnadolu Kulüpleri
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