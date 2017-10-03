Göztepe revire döndü

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de sakatlar kervanına Adama Traore de katıldı. Üst ve arka adalesinde gerilme olan Fildişi Sahilli futbolcu, bu nedenle ülkesinin milli takımından affını istedi. Tedavisine başlanan Traore'nin 9 Ekim günü yeniden takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.
Göztepe'de üst adalelerindeki kısmi yırtık nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyen Ghilas 2 hafta sonra, Peybernes ise 9 Ekim'de takıma katılacak. Sağ ayak tarak kemiğindeki kırık yüzünden henüz Göztepe forması giyemeyen Ömer Şişmanoğlu da takımdan ayrı koşulara başladı. Ömer 1 hafta sonra, sol dizinde sakatlığı bulunan Emre Can ise 15 gün sonra takımla antrenmana çıkacak.