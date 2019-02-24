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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
24.02.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Göztepe resmen açıkladı! Kemal Özdeş....

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Göztepe resmen açıkladı! Kemal Özdeş....

Spor Toto Süper Lig'de evinde Trabzonspor'a 3-1 yenilerek düşme potasına yaklaşan Göztepe'de Başkan Vekili Talat Papatya, yolların ayrıldığı teknik direktör Kemal Özdeş'in kulübe veda süreciyle ilgili açıklama yaptı.

"Ne kadar istemesek de ayrılık futbolun gerçeği" diyen Papatya, "Ortada sıkıntılı bir durum olduğu gerçekti. Kemal hocamızla değerlendirmesini yaptık. Kendisinin de tespitleri oldu. Futbol bu, maalesef her şeyi yapsak da alınan sonuçlar etkili oluyor. Kemal Özdeş'le yollarımızı ayırdık. Teknik adam değişimleri Türk futbolunda bir yaradır. Ayrılıkları istemesek de oluşan şartlar, olumsuz hava ve pisikoloji teknik direktör değişimlerine neden oluyor. Ayrılıkları doğru bulmuyoruz ama sık değişim futbol ikliminde oluyor" diye konuştu.

Kemal Özdeş'le kesinlikle kırgın vedalaşmadıklarını belirten Talat Papatya, "Yaptığımız toplantılarda Kemal Özdeş, 'Benim ayrılmam gerek' tespitinde bulundu. En ufak tazminat konusu konuşulmadı. Öğrenilmiş çaresizlik gibi her şey ters gidince vedalar yaşanıyor. Futbolcularla ve bütün birimlerle uzun uzun konuştuk. Biz iyi bir takımız ama sorun olduğunu da gördük. Nedenlerini araştırmaya çalıştık. Vardığımız sonuçta teknik adam değişiminin takıma faydalı olacağı kanaatına vardık" ifadelerini kullandı. Bugünden itibaren yeni çalıştırıcıyı belirlemek için mesaiye başlayacaklarını anlatan Papatya, aceleci davranmayacaklarını ifade etti.

TAMER TUNA'YA YEŞİL IŞIK

Özdeş'le devam ederken hiçbir teknik adamla görüşmediklerini söyleyen Papatya, Göztepe ile adı anılan Rıza Çalımbay, Hamza Hamzaoğlu, Tamer Tuna, İbrahim Üzülmez ve Mesut Bakkal için şu değerlendirmeyi yaptı:

"Başkan Mehmet Sepil ve bizlerin ilk günden beri en dikkat ettiği konu bir hocayla devam ederken ya da ayrılık kararı veremeden başka hiçbir teknik direktörle itribata geçmemek. Bu etik anlayışımıza terstir. Kararımızı vereceğiz ama aşırı bir acele içinde değiliz. Kulübün menafaatleri doğrultusunda yeni dönemin programını yapacağız. Basında ismi geçen teknik adamlar da olabilir. Eski çalıştırıcımız Tamer Tuna da olabilir. Biz düzgün bir şekilde ayrıldığımız bütün hocalarımızla yeniden çalışabiliriz. Bugünden itibaren yavaş yavaş ne düşündüğümüz ortaya çıkacak."

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Kemal Özdeş, Göztepe'nin 3-1 yenildiği Trabzonspor maçının ardından, istifa sorularına bu yanıtı vermişti...

Göztepe'de Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı!Süper Lig'de sahasında Trabzonspor'da 3-1 yenilen Göztepe'de, teknik direktör Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı.
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