Göztepe resmen açıkladı! Kemal Özdeş....

"Ne kadar istemesek de ayrılık futbolun gerçeği" diyen Papatya, "Ortada sıkıntılı bir durum olduğu gerçekti. Kemal hocamızla değerlendirmesini yaptık. Kendisinin de tespitleri oldu. Futbol bu, maalesef her şeyi yapsak da alınan sonuçlar etkili oluyor. Kemal Özdeş'le yollarımızı ayırdık. Teknik adam değişimleri Türk futbolunda bir yaradır. Ayrılıkları istemesek de oluşan şartlar, olumsuz hava ve pisikoloji teknik direktör değişimlerine neden oluyor. Ayrılıkları doğru bulmuyoruz ama sık değişim futbol ikliminde oluyor" diye konuştu.

Kemal Özdeş'le kesinlikle kırgın vedalaşmadıklarını belirten Talat Papatya, "Yaptığımız toplantılarda Kemal Özdeş, 'Benim ayrılmam gerek' tespitinde bulundu. En ufak tazminat konusu konuşulmadı. Öğrenilmiş çaresizlik gibi her şey ters gidince vedalar yaşanıyor. Futbolcularla ve bütün birimlerle uzun uzun konuştuk. Biz iyi bir takımız ama sorun olduğunu da gördük. Nedenlerini araştırmaya çalıştık. Vardığımız sonuçta teknik adam değişiminin takıma faydalı olacağı kanaatına vardık" ifadelerini kullandı. Bugünden itibaren yeni çalıştırıcıyı belirlemek için mesaiye başlayacaklarını anlatan Papatya, aceleci davranmayacaklarını ifade etti.

TAMER TUNA'YA YEŞİL IŞIK

Özdeş'le devam ederken hiçbir teknik adamla görüşmediklerini söyleyen Papatya, Göztepe ile adı anılan Rıza Çalımbay, Hamza Hamzaoğlu, Tamer Tuna, İbrahim Üzülmez ve Mesut Bakkal için şu değerlendirmeyi yaptı:

"Başkan Mehmet Sepil ve bizlerin ilk günden beri en dikkat ettiği konu bir hocayla devam ederken ya da ayrılık kararı veremeden başka hiçbir teknik direktörle itribata geçmemek. Bu etik anlayışımıza terstir. Kararımızı vereceğiz ama aşırı bir acele içinde değiliz. Kulübün menafaatleri doğrultusunda yeni dönemin programını yapacağız. Basında ismi geçen teknik adamlar da olabilir. Eski çalıştırıcımız Tamer Tuna da olabilir. Biz düzgün bir şekilde ayrıldığımız bütün hocalarımızla yeniden çalışabiliriz. Bugünden itibaren yavaş yavaş ne düşündüğümüz ortaya çıkacak."

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Kemal Özdeş, Göztepe'nin 3-1 yenildiği Trabzonspor maçının ardından, istifa sorularına bu yanıtı vermişti...