Göztepe Poko'yu sürprizle duyurdu

Kardemir Karabükspor'dan ayrılan 24 yaşındaki Gabonlu orta saha oyuncusuyla 3.5 yıllık resmi sözleşme imzalandı. Kulüp, Karabük'te geçen sezon 28, bu sezon ise 15 maçta forma giyen Poko'nun transferi için özel bir video hazırladı. Poko'nun 2012 yılında ülkesi Gabon'un Portekiz'le oynadığı ve 2-2 sonuçlanan milli maçta Göztepeli Beto'nun koruduğu kaleye penaltıdan gol attığı ortaya çıktı.

Videoda Beto, bu golü Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde izlerken yanında Poko'nun da oturduğu görülüyor. Bu sezon ligde kurtardığı penaltılarla dikkat çeken Beto, Poko'ya, "Bana penaltıdan gol atmak kolay değildir. Sen bunu başarabilen nadir oyunculardan birisin. Ama artık beraber oynayacağımız için mutluyum. Benim için artık daha kolay olacak. Hoş geldin" diyerek karşılıyor. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoyu kısa sürede binlerce kişi izleyip yorum yaparak paylaştı

Göztepe Kulübü resmi Twitter hesabından transferi böyle duyurdu