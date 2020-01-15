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GeriFutbol Göztepe, Norveçli futbolcu Zlatko Tripic'i transfer etti
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Haber Giriş: 15.01.2020 - 22:30,Son Güncelleme:/

Göztepe, Norveçli futbolcu Zlatko Tripic'i transfer etti

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Göztepe, Norveçli futbolcu Zlatko Tripic'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Norveçli futbolcu Zlatko Tripic'i kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, kanatta görev yapan 27 yaşındaki oyuncu ile 1,5 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Zlatko Tripic, son 2 sezonu Norveç temsilcisi Viking'de geçirdi.

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Göztepe, Norveçli futbolcu Zlatko Tripici transfer etti

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