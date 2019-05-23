Göztepe MKE Ankaragücü maçı ne zaman?
Spor Toto Süper Lig'de sezonun son haftası başlıyor. Son maçlarda Göztepe, evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Göztepe, MKE Ankaragücü maçını kazanması halinde diğer sonuçlara bakmaksızın ligde kalmayı başaracak. Bu durumda diğer iki takım ligden düşecek. Peki, Göztepe MKE Ankaragücü maçı ne zaman?
Süper Lig'de küme düşme hattını yakından ilgilendiren Göztepe MKE Ankaragücü maçına kısa bir süre kala, maça dair tüm detaylar, futbolseverler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte, Göztepe MKE Ankaragücü maçına ilişkin ayrıntılar...
Göztepe ile MKE Ankaragücü, 26 Mayıs Pazar akşamı karşı karşıya gelecek. Bornova Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabaka, beIN SPORTS platformunda canlı yayınlanacak.
Göztepe, MKE Ankaragücü maçını kazanması halinde diğer sonuçlara bakmaksızın ligde kalmayı başaracak. Bu durumda diğer iki takım ligden düşecek. Göztepe'nin berabere kalması halinde ise sarı-kırmızılı ekibin ligde kalabilmesi için Bursaspor'un puan kaybetmesi gerekiyor.
Sezon sonunda Göztepe ile Bursaspor'un olası puan eşitliğinde genel averaja bakılacak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Göztepe'nin puanlarının aynı olması halinde ise İzmir temsilcisi rakibinin gerisinde kalacak. Göztepe, Bursaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un sezonu aynı puanda bitirmeleri halinde ise Göztepe düşecek, Erzurum ekibi lige tutunacak.
GÖZTEPE'NİN HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarına başladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde yapılan antrenmanda Bursaspor maçında uzun süre forma giyen isimler yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular, pas çalışmasının ardından dar alanda oyun ile idmanı tamamladı.
Göztepe'de sakatlıkları bulunan Yasin Öztekin, Nabil Ghilas, Fausto Grillo, Kadu, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in tedavilerine devam edildi.
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