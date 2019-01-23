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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
23.01.2019 - 20:19, Son Güncelleme:

Göztepe kupada çeyrek finalde

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Göztepe kupada çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda deplasmanda 3-3 berabere kaldığı Antalyaspor'u evinde konuk eden Göztepe rakibini rahat geçti ve adını çeyrek finale yazdırdı: 3-0.

STAT: Bornova

HAKEMLER: Ali Palabıyık , Serkan Olguncan , Mustafa Sönmez

GÖZTEPE: Göktuğ - Gassama (Dk. 61 Tayfur ), Titi , Reis , Grillo , Alpaslan , Poko , Castro (Dk. 61 Halil ), Gouffran (Dk. 69 Yasin ), Serdar , Deniz

ANTALYASPOR: Ferhat - Birkan , Musa (Dk. 46 Doğukan ) (Dk. 74 Mustafa ), Bahadır , Osman , Zeki , Charles , Harun , Sergen , Drole , Mevlüt (Dk. 57 Doukara )

GOLLER: Dk. 22 Osman (kendi kalesine) (Antalyaspor), Dk. 39 Serdar, Dk. 66 Deniz (Göztepe)

SARI KARTLAR: Alpaslan, Castro (Göztepe)

MAÇTAN DAKİKALAR

Maçın 22'nci dakikasında Osman'ın kendi kalesine attığı golle öne geçen sarı-kırmızılılar 39'da yeni transferi Serdar'la skoru 2-0’a getirdi. Müsabakanın 66'ncı dakikasında bu kez Deniz sahne aldı. Cumartesi günü Galatasaray'ı ağırlayacak olan İzmir ekibi kupada yoluna devam etti.

22'nci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattan gelişen Göztepe atağında, Gouffran topu çevirdi. Antalyaspor savunmasında Osman arka direkte ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0.

29'uncu dakikada Deniz topu filelere gönderdi ancak ofsayt bayrağı kalktı. Hakem Ali Palabıyık VAR odasını dinledikten sonra golü geçersiz saydı.

39'uncu dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Savunmadan gelen uzun topta kaleci Ferhat boşa çıkarken, Serdar topu boş kaleye gönderdi: 2-0.

64'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Doğukan'ın sert vuruşunda top az farkla yandan oyun alanını terk etti.

66'ncı dakikada Göztepe üçledi. Gouffran'ın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Deniz, plase bir vuruşla fileleri sarstı: 3-0.

84'üncü dakikada ceza sahasına sızan Yasin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden vurdu, Ferhat topu ayaklarıyla çeldi.

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu 2'nci maçında rakibi Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

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