Göztepe, kupa maçına hazır
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Antalyaspor'u konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını tamamladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardında 5'e 2 pas çalışması yaptı. İdman, dar alan oyunuyla tamamlandı.
Göztepe'de sakatlıkları bulunan Nabil Ghilas, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin antrenmanda yer almadı.
Antalya'daki ilk maçı 3-3 eşitlikle tamamlanan eşleşmenin rövanşı yarın saat 18.00'de Bornova Stadı'nda oynanacak. Müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.
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