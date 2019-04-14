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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
14.04.2019 - 12:38, Son Güncelleme:

Göztepe krizde! Umutlar tükeniyor...

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Göztepe krizde! Umutlar tükeniyor...

Çaykur Rizespor’a kaybederek küme düşme hattından kurtulamayan Göztepe, Bursaspor’un kaybettiği haftalarda eline geçen şansı iyi değerlendiremeyen İzmir temsilcisinde umutlar azalıyor. 

Spor Toto Süper Lig’de kümede kalma savaşı veren Göztepe, Rize deplasmanından da eli boş döndü. Rakibi karşısında beklentilerin çok uzağında bir performans sergileyen sarı-kırmızılılar 28. haftayı da puansız kapatarak küme düşme hattından çıkmayı başaramadı.

Tamer Tuna’nın öğrencileri, ligde kalma yolunda kıyasıya bir mücadele verdikleri Bursaspor’un kaybını bu hafta da avantaja çeviremedi. Geçtiğimiz hafta Bursaspor’un Aytemiz Alanyaspor’a kaybetmesiyle ümitlenen İzmir temsilcisi, sahasında Akhisaspor’a tek golle boyun eğdi. Bu hafta Bursa temsilcisi sahasında Trabzonspor’a kaybederken, Göz Göz de dış sahada Çaykur Rizespor’a mağlup oldu ve küme düşme hattından çıkmayı başaramadı. Ligde son 6 haftaya girilirken küme düşme hattından bir türlü çıkmayan İzmir temsilcisi, önümüzdeki hafta evinde BB Erzurumspor’u konuk edecek. 

Galibiyeti unuttu 

Rize deplasmanından da eli boş dönen sarı-kırmızılıların galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Son olarak 21. hafta mücadelesinde Bornova Stadı'nda karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor’u deviren Göztepe, bu maçın ardından bir daha galibiyet sevinci yaşayamadı. Konyaspor ve Kasımpaşa karşılaşmalarından bir puan çıkaran Göztepe; Kayserispor, Trabzonspor, Beşiktaş, Akhisarspor ve son olarak da Çaykur Rizespor’a kaybetti. Bu sezon ligde çıktığı 28 maçın 17’sini kaybeden Göztepe, ligin en fazla yenilgi alan takımı olarak dikkat çekiyor. 

Tuna’nın galibiyeti yok 

Kemal Özdeş ile yolların ayrılmasının ardından ikinci kez teknik direktörlük koltuğuna oturan Tamer Tuna da beklentilerin altında kaldı. 24. haftada oynanan Konyaspor maçından önce göreve gelen Tuna, takımın başında 5 karşılaşmaya çıkarken henüz galibiyet sevinci yaşayamadı. Deneyimli teknik adamın öğrencileri 5 maçtan sadece 2 puan çıkarak küme düşme hattından çıkmayı başaramadı. 

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Göztepe krizde Umutlar tükeniyor...

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