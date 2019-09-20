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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
20.09.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

Göztepe Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

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Göztepe Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'de ilk 4 haftada galibiyeti bulunmayan ve gol atamayan Göztepe bu akşam Konyaspor ile mücadele edecek. Spor severler karşılaşmanın ne zaman saat kaçta oynanacağını merak ediyorlar.. Karşılaşmanın tarihi ve saati belli oldu. Peki Göztepe Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

İlk 2 haftada Antalyaspor ve Beşiktaş'a mağlup olan, sonraki haftalarda Yukatel Denizlispor ve Çaykur Rizespor ile berabere kalan Göztepe, 5. haftaya 2 puanla ve averajla 16. sırada girdi. Ligde galibiyeti bulunmayan 4 ekipten biri olan Göztepe ilk 4 haftada gol atamayan tek takım durumunda. Göztepe'nin bu akşam konuk edeceği Konyaspor, ilk 3 haftayı beraberlikle tamamladıktan sonra geçen hafta Yukatel Denizlispor'u deplasmada mağlup etti. Ligde mağlubiyeti bulunmayan 4 takımdan biri olan yeşil-beyazlı ekip 6 puan ve averajla 9. sırada yer alıyor. Göztepe ile Konyaspor arasındaki 5. haftanın açılış karşılaşması bu akşam saat 20.30'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak. Müsabakada hakem Özgür Yankaya düdük çalacak.

Göztepe Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Göztepe Konyaspor maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Konyaspor ile 5. randevu

Rakibiyle Süper Lig'de 5'inci kez karşılaşacak Göztepe'nin Konyaspor'a karşı mağlubiyeti bulunmuyor. Geride kalan 4 müsabakada 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip 6 gol atıp, kalesinde 4 gol gördü.

İstatistikler

Süper Lig tarihinde Konyaspor ile oynadığı dört maçı da kaybetmeyen Göztepe, rakibini konuk ettiği iki karşılaşmayı da kazandı. Konyaspor'un Süper Lig tarihinde mağlup edemediği iki takımdan biri Göztepe. Göztepe, 2005/06'dan bu yana bir Süper Lig sezonunun ilk dört haftasında gol atamayan ilk takım oldu. Lig tarihinde sezona daha uzun gol atamama serisiyle giren son takım ise Malatyaspor.

Süper Lig'de oynadığı son 11 maçı kaybetmeyen Konyaspor, Trabzonspor'un ardından devam eden en uzun yenilmezlik serisinin sahibi. Süper Lig'in ilk dört haftasında rakip kaleye en fazla şut çeken takım Konyaspor, çektiği şutlarda en az isabet bulan ekip ise Göztepe.

Göztepe'nin Süper Lig'de attığı son 10 iç saha golünün sekizi duran top organizasyonlarından geldi. Konyaspor'un bu sezon Süper Lig'de kaydettiği dört gol de maçların ikinci yarılarında geldi. Ligde attığı gollerin tamamı ikinci 45 dakikalarda gelen tek ekip yeşil beyazlılar. Bu sezon Süper Lig'de rakiplerine en fazla çalım atan ve en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu Andre Poko. Konyaspor formasını son üç Süper Lig maçında giyen Farouk Miya, bu süreçte takımının en fazla şut çeken ve bu şutlarda en fazla isabet bulan oyuncusuydu. Ayrıca yeşil beyazlı ekibin bu sezon ligde attığı dört golün ikisi Ugandalı oyuncudan geldi.

Aykut Kocaman, Süper Lig'de teknik direktör olarak Göztepe ile karşılaştığı hiçbir maçta yenilmezken, Tamer Tuna da Konyaspor'a rakip olduğu hiçbir maçta sahadan mağlup ayrılmadı.

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