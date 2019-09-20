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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
20.09.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

Göztepe - Konyaspor: 1-0

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Göztepe - Konyaspor: 1-0

Süper Lig'in 5. hafta açılış maçında Göztepe sahasında 40 dakikasını 10 kişi oynadığı maçta İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek, ligdekini ilk galibiyetini alırken, konuk ekip Konyaspor ise bu sezon ilk yenilgisini tattı.

Saat 20.30'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında üst oynayan taraf ev sahibi ekip Göztepe oldu. Göztepe bir çok gol pozisyonuna girerken, Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı başarılı kurtarışlarıyla gole izin vermedi.

İkinci yarıda Göztepe 50. dakikada Poko'nun kırmızı kart görmesiyle 40 dakika 10 kişi mücadele etti. 76. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu Alpaslan Öztürk gole çevirerek takımının bu sezon ilk galibiyetini almasını sağladı.

Konuk ekip Konyaspor ise ligde 11 maç sonra yenilgiyle tanıştı.

Bu sonuçla Göztepe puanını 5'e yükseltirken, İttifak Holding Konyaspor 6 puanda kaldı. 

İLKLERİN GECESİ

Ligde 5 puana ulaşan Göztepe'nin gol atmasıyla Süper Lig'de gol sevinci yaşamayan ekip kalmadı.

İlk 4 haftada yenilgisi bulunmayan İttifak Holding Konyaspor ise ilk kez sahadan puansız ayrıldı ve haftayı 6 puanla tamamladı.
Ligde Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor yoluna namağlup devam ediyor.

- Bu sezonun ilk golü Alpaslan Öztürk'ten

Ligde ilk 4 haftada gol bulamayan Göztepe'de 2019-2020 sezonunun ilk golü Alpaslan Öztürk'ten geldi.

Bu sezon Yukatel Denizlispor maçında Soner Aydoğdu ile bir penaltı vuruşundan faydalanamayan sarı-kırmızılı ekip, ikinci penaltı atışını gole çevirdi.

Alpaslan Öztürk, geçen sezon Göztepe'nin MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek ligde kalmayı başardığı müsabakada takımının ilk golüne imza atmıştı. Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki son golünü geçen sezon MKE Ankaragücü karşısında 84. dakikada Deniz Kadah'ın kullandığı penaltı vuruşundan bulmuştu.

Takımını eksik bırakan Andre Poko, sarı-kırmızılı ekipte bu sezon kırmızı kart gören ilk oyuncu oldu.

Göztepe'de sezon başından bu yana yedek bile soyunmayan Cameron Jerome ilk 11'de forma şansı buldu. 

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın 2. dakikasında Berkan Emir'in sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde Mossoro ile topa hareketlenen Jerome'un vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
5. dakikada Serdar Gürler'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Poko'nun şutunda kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.
12. dakikada kaleci Serkan Kırıntılı'nın kısa düşen pasında topu alan Jerome, meşin yuvarlağı Mossoro'ya aktardı. Mossoro'nun kaleye göndermek istediği top savunma oyuncularından Serdar Gürler'e kadar geldi, bu oyuncunun şutunda Ali Turan son anda meşin yuvarlağı kornere attı.
17. dakikada Soner Aydoğdu'nun sol kanattan ceza alanına yaptığı ortada Serdar Gürler'in kafa vuruşuyla kaleye göndermek istediği topu Serkan Kırıntılı uzaklaştırdı.
36. dakikada sol kanattan Berkan'ın yaptığı ortada ceza alanı içindeki Soner Aydoğdu'nun tamamlamak istediği topu kaleci Serkan Kırıntılı yerinde müdahaleyle önledi.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle sona erdi.

Müsabakanın 49. dakikasında orta alanda Marko Jevtovic'e yaptığı faulun ardından Göztepeli Andre Poko sarı kartla cezalandırıldı. Daha sonra VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Özgür Yankaya Poko'ya direkt kırmızı kart gösterdi.
66. dakikada ceza sahası dışı sol çapraz pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Serdar Gürler'in şutunda top üstten dışarı çıktı.
74. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan kullandığı serbest vuruş sırasında ceza alanı içinde Anicic'in Halil Akbunar'a müdahalesinin ardından hakem Özgür Yankaya penaltı kararı verdi. 76. dakikada atışı kullanan Alpaslan Öztürk, topu filelere gönderdi: 1-0.
87. dakikada kaleyi karşıdan gören pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Hadziahmetovic'in şutunda top kaleci Beto'da kaldı.
Müsabaka, Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, Abdullah Bora Özkara
Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Serdar Gürler (Dk. 81 Reis), Poko, Soner Aydoğdu, Napoleoni (Dk. 54 Castro), Mossoro, Jerome (Dk. 74 Halil Akbunar)
İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic (Dk. 71 Mücahit Can Akçay), Ali Turan (Dk. 86 Daci), Anicic, Alper Uludağ, Ömer Ali Şahiner, Jevtovic (Dk. 62 Hadziahmetovic), Jonsson, Miya, Milosevic, Bajic
Gol: Dk. 76 Alpaslan Öztürk (Penaltıdan) (Göztepe)
Kırmızı kart: Dk. 50 Poko (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 73 Miya, Dk. 74 Hadziahmetovic, Dk. 75 Anicic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 90 1 Beto (Göztepe)

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