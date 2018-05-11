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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
dha
11.05.2018 - 11:48, Son Güncelleme:

Göztepe Konya’da terleyecek!

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Göztepe Konya’da terleyecek!

ZİRAAT Türkiye Kupası’nı Teleset Mobilya Akhisarspor’un kazanmasıyla Avrupa hedefini gelecek sezona erteleyen Göztepe, Spor Toto Süper Lig’de yarın deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Atiker Konyaspor’la karşı karşıya gelecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda Ümit Öztürk’ün yöneteceği müsabaka saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2’den yayınlanacak. Konuk Göz-Göz’de sakatlıkları bulunan stoper Kadu ile orta saha Atakan forma giyemeyecek. Devre arasında Göztepe’den Konyaspor’a transfer olan golcü Adis Jahovic, 1.5 sezon formasını giydiği sarı-kırmızılılara rakip olacak.

Sıralamada 48 puanla altıncı basamakta yer alan İzmir ekibinde Teknik Direktör Tamer Tuna, çok zorlu bir deplasmana çıkacaklarını söyledi. Konyaspor’un 35 puanla düşme potasının bir basamak üzerinde yer aldığını hatırlatan genç teknik adam, "Rakibimiz için son derece kritik bir maç olacak. Ancak biz Göztepe gibi oynayıp kendi işimize bakacağız. Sezonu en iyi yerde bitirmeyi amaçlıyoruz. Konya’dan da istediğimiz skoru alıp, son hafta evimizde oynayacağımız Galatasaray maçına moralli çıkmak istiyoruz" dedi. Sezonun ilk yarısında İzmir’de oynanan maçı Göztepe Jahovic’in golüyle 1-0 kazanmıştı.

GÖZTEPE

Beto - Sabri, Reis, Kosanovic, Leo, Ngando, Poko, Castro, Halil, Gouffran, Ghilas (Demba Ba)

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