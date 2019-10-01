Göztepe, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 5 Ekim Cumartesi günü oynayacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleşen antrenmanda dünkü Gazişehir Gaziantep müsabakasında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.
Diğer oyuncular ise dar alanda oyun oynadı.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
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