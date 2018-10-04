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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
AA
04.10.2018 - 10:49, Son Güncelleme:

Göztepe, Kasımpaşa'ya konuk olacak

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Göztepe, Kasımpaşa'ya konuk olacak

Spor Toto Süper Lig'de son 3 müsabakasını galibiyetle tamamlayan Göztepe, 8. haftanın açılış maçında yarın deplasmanda Kasımpaşa'yla karşılaşacak.

Ligde son 3 haftada Kayserispor'u 2-0, Trabzonspor'u 2-1 ve Atiker Konyaspor'u 3-2 mağlup eden Göztepe, Kasımpaşa karşısında üst üste 4. galibiyet için mücadele edecek.

Kasımpaşa ile Göztepe arasında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Göztepe'de sakatlığı bulunan Halil Akbunar'ın durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. Kerem Atakan Kesgin ve Kadu'nun ise sakatlıkları devam ediyor.

Mustafa Denizli'nin son maçı Göztepe karşısındaydı

2016-2017 sezonu Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Eskişehirspor'a penaltı atışları sonucunda üstünlük kuran Göztepe, adını Süper Lig'e yazdırmıştı.

Eskişehirspor'dan sonra başka bir takımda görev yapmayan Denizli, Kasımpaşa'nın başında ilk maçına Göztepe karşısında çıkacak.

Deplasmanda Kasımpaşa'yı yenemedi

Süper Lig'de Kasımpaşa ile 11. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki 10 müsabakada 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

İstanbul'daki 5 karşılaşmada galibiyeti bulunmayan sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda sahadan 4 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrıldı.

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