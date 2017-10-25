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Göztepe, Kasımpaşa'ya konuk olacak

Göztepe, Süper Lig'in 10'uncu haftasında Cuma günü İstanbul'da Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak.

Hürriyet Haber
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İzmir'de Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılar Kasımpaşa, Bursaspor, Kardemir Karabükspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Galatasaray'a konuk olacak. Şu ana kadar Süper Lig'de gösterdiği performansla lider Galatasaray'dan sonra deplasmanların en başarılı ikinci takımı olan sarı-kırmızılılar, Kayserispor'a 1-0 mağlup olduktan sonra Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor ve Antalyaspor'u mağlup etti. Kayserispor hariç tüm dış saha karşılaşmalarının ilk yarılarını önde tamamlayan Göz-Göz, avantajını 90 dakika sonuna kadar koruyabildi.

Konuk olduğu maçlarda yalnızca 3 puan kaybeden Göztepe, Bornova Stadı'nda ise 7 puan yitirdi. Evinde Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor'la berabere kalan Göztepe, Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilmekten kurtulamadı. Öte yandan tarihinde Kasımpaşa ile 11. kez karşı karşıya gelecek Göz-Göz rakibini sadece 1 kez yenebildi. Kasımpaşa karşısında ilk ve son galibiyetini 1959-1960 sezonunda 4-1'lik skorla elde eden İzmir ekibi, son 9 karşılaşmanın 5'ini berabere tamamladı, 4'ünü kaybetti. İki takım en son 2011-12 sezonunda 1. Lig'de randevulaştı. Göz-Göz, rakibine İzmir ve İstanbul'da 2-1'lik sonuçlarla mağlup oldu. Maçın hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de sakatlıkları süren stoper Peybernes henüz idmanlara çıkamazken, kaleci Beto'nun ise takımdan ayrı çalıştığı bildirildi. Peybernes'in forma giymeyeceği, Beto'nun ise oynayabileceği öğrenildi.

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