Göztepe-Karabükspor maçında tek tercihte birleştiler!
Spor Toto Süper Lig'de 31. haftanın perdesi İzmir'de açılıyor. Volkan Bayarslan'ın yöneteceği karşılaşmada, Nesine.com'un değerli yorumcuları tek tercihte birleşti!
Göztepe
- Adama Traore ve Kadu sakat.
- İç sahada oynadıkları son 4 maçın 3'ünü kazandılar.
- Sezonun ilk maçında da Karabükspor'u 1-0 yenmişlerdi.
Karabükspor
- Luis Ibanez cezalı, Olafur Skulason ve Osman Çelik sakat.
- Kalede Çağlar Şahin Akbaba'nın yerine Oleksandr Rybka'nın başlaması bekleniyor.
- 3 hafta önce küme düşmeleri kesinleşti ve son 10 maçı kaybettiler.
Spor yazarımız Uğur Meleke ve Nesine.com yorumcuları Barış Düşmez ile Kerim Can Özdal, sizlere "Handikaplı Maç Sonucu 1" tercihini önerdi.
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