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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
20.07.2018 - 12:22, Son Güncelleme:

Göztepe kalede özüne dönüyor

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Göztepe kalede özüne dönüyor

Yeni sezon hazırlıklarına Hollanda’da devam eden Göztepe’de kaleciler Günay Güvenç ve Yavuz Aygün ile yolların ayrılmasının ardından Beto’nun arkasını altyapıdan yetişen Göktuğ Bakırbaş ve Eren Bilen bekleyecek.

Türk futbol tarihine damga vurmuş ve ‘Moskova Panteri’ lakabıyla anılan Ali Artuner’in kulübü Göztepe, bu sezon kalede öze dönüş kararı aldı. Geçen sezon kadroya katılan Beto’yu takımda tutan sarı-kırmızılılar, Portekizli eldivenin arkasını altyapısından yetiştirdiği isimlere emanet etmeyi planlıyor. Son 2 sezonda kadroda yer alan Günay Güvenç ile sözleşme yenilemeyen, Yavuz Aygün’ü ise Hollanda kampına götürmeyen İzmir temsilcisinde, altyapı patentli Göktuğ Bakırbaş ile Eren Bilen forma mücadelesi verecek.

BEKLENTİLER ÇOK YÜKSEK

Sarı-kırmızılı takımın altyapısından yetişen Göktuğ Bakırbaş, Göztepe 2016-2017 sezonunda Süper Lig’e çıktığında Günay’ın ardından ikinci kaleci konumunda yer alıyordu. Süper Lig’de Beto’nun takıma katılmasıyla üçüncü kaleci olan 22 yaşındaki eldiven, tecrübe kazanması için geçtiğimiz sezonu Grandmedical Manisaspor’da kiralık olarak geçirdi. Manisa ekibinde gösterdiği performansla sarı-kırmızılı forma için hazır olduğu mesajını veren Bakırbaş, kaleci olmasına rağmen geçen yıl bir de gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

2015-2016 sezonundan bu yana A Takım ile antrenmanlara çıkmaya başlayan 18 yaşındaki Eren Bilen’den de beklentiler bir hayli yüksek. Dönemin Göztepe Teknik Direktörü Önder Özen’in, “Kendi yaş grupları içerisinde Avrupa’nın en iyilerinden’ diye tanımladığı Eren, büyük bir sürpriz olmaması halinde bu sezon üçüncü kaleci olarak kadroda kendisine yer bulacak.

AKIL HOCALARI BETO

Göztepe’nin altyapıdan yetiştirdiği ve ilerleyen yıllarda formayı emanet etmeyi planladığı Göktuğ Bakırbaş ile Eren Bilen’in en büyük şanslarından biri ise hiç şüphesiz Beto olacak. Geçtiğimiz günlerde eren 2018 Dünya Kupası’nda Portekiz kadrosunda kendine yer bulan 36’lık kaleci, genç file bekçilerinin en büyük rol modeli olarak göze çarpıyor.

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