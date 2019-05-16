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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
16.05.2019 - 12:48, Son Güncelleme:

Göztepe kadroda zorunlu revizyona gidiyor!

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Göztepe kadroda zorunlu revizyona gidiyor!

Spor Toto Süper Lig’de Pazar günü Bursaspor ile final niteliğinde bir maça çıkmaya hazırlanan Göztepe’de sakat ve cezalı oyuncular sebebiyle kadroda zorunlu değişim yaşanacak.

Ligde kalma yolunda pazar günü Bursaspor deplasmanına çıkacak olan Göztepe’de bu karşılaşmanın hazırlıkları devam ediyor.

Zorlu deplasmandan iyi bir sonuçla dönerek ligde kalma yolunda hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Tamer Tuna bu hafta kadroda zorunlu bir değişime gidecek.

Sakat ve cezalı oyuncular sebebiyle Tuna, son 3 haftada 7 puan toplayan ilk 11’i bozmak zorunda kalacak.

Deneyimli teknik adam ilk neşteri savunmaya vuracak. Kadu’nun sakatlığı, Reis’in de kırmızı kart cezalısı olması sebebiyle Titi’nin yanında formaya iki aday bulunuyor.

Tuna’nın stoperde Berkan veya Alpaslan’dan birine şans vermesi beklenirken, deneyimli teknik adamın son haftalarda Berkan’ın sol bekteki performansından memnun olmasından ötürü Alpaslan’ın formaya daha yakın olduğu öğrenildi.

Geçen hafta taraftarın tepkisini çeken Tayfur’un yerine ise Bursaspor deplasmanında Gassama’nın oynaması bekleniyor.

Bursasporun Göztepe maçını 40 bin kişi izleyecek
Bursaspor'un Göztepe maçını 40 bin kişi izleyecek!

Jerome için seferberlik

Demir Grup Sivasspor maçında ısınırken sakatlanan Serdar’dan ise sevindirici haber geldi. Deneyimli oyuncunun Bursaspor maçında oynaması beklenirken, Yasin’in durumu ise belirsizliğini koruyor.

Yine geçen hafta oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyunu terk eden Jerome için ise sağlık ekibi tam anlamıyla seferberlik ilan etti. İngiliz oyuncunun karşılaşmaya yetişememesi durumunda Deniz Kadah’ın ileri uçta görev yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sarı-kırmızılıların bir diğer forveti Ghilas da sakatlığı sebebiyle sezonu kapatmıştı.

Dostluk mesajları

İki takım taraftarları özellikle sosyal medya üzerinde birbirlerine dostluk mesajları atarken, sonucun iki takımın arasındaki iyi ilişkileri bozmaması gerektiği de her iki taraftar grupları tarafından da dillendirilmeye devam ediyor.

Mesut Bakkal zorlu mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu...

"Sözün bittiği yerdeyiz"Bursaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Göztepe ile oynayacakları karşılaşmanın önemine dikkat çekerek, "Bazı maçlar tekniğin, taktiğin bittiği yerlerdir ve camia ile kazanılır. Böyle bir maça çıkacağız. Sözün bittiği yerdeyiz" dedi.
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