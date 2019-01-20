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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
20.01.2019 - 12:18, Son Güncelleme:

Göztepe iyi başlayamadı!

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Göztepe iyi başlayamadı!

Süper Lig'in ikinci yarısını Malatya’da açan Göztepe, rakibine 3-2 kaybederek ikinci yarıya puansız başladı.

Sarı-kırmızılılar, iki kez geriye düştüğü karşılaşmada beraberliği yakalamasına rağmen Aleksic’in ayağından gelen penaltı golüne engel olamayınca sahadan puansız ayrıldı. Ligin ilk yarısında oynadığı 17 maçta 9 yenilgi alan İzmir temsilcisi, Yeni Malatyaspor mağlubiyetiyle birlikte bu sezon sahadan 10. kez boynu bükük ayrıldı.

Göztepe, MKE Ankaragücü’yle birlikte ligde en fazla yenilgi alan takım olarak kötü bir istatistiğe de imza attı. Takımının başında üçüncü lig maçına çıkan Kemal Özdeş de ilk yenilgisini almış oldu. Özdeş yönetimindeki Göztepe, Bursaspor ile golsüz berabere kalırken, deplasmanda MKE Ankaragücü’nü de 3-0’la geçmişti.

Serdar’dan siftah
Sarı-kırmızılıların La Liga ekibi Huesca’dan 1.5 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladığı Serdar Gürler, takımıyla ilk maçına çıktı. Takımla çok fazla çalışma imkanı bulamayan Serdar, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken, 79. dakikada Halil Akbunar’ın yerine oyuna dahil oldu. Öte yandan Malatya deplasmanında golle buluşan Halil ise bu sezonki 3. gol sevincini yaşadı. Aynı zamanda ikinci golü atan Poko da bu sezon ilk kez gol atma başarısı gösterdi.

Göçek ile 2. yenilgi
Karşılaşmanın ardından Göztepe taraftarları sosyal medya üzerinden maçın hakemi Hüseyin Göçek’e yüklendi. Ev sahibi lehine penaltı kararı veren deneyimli hakemin bu kararı İzmir ekibinin taraftarlarınca yanlış bulundu. Göçek, bu sezon Göztepe’nin 3 karşılaşmasında görev alırken, sarı-kırmızılılar bu mücadelelerde deplasmanda Trabzonspor’u 2-1 ile geçti ancak BB Erzurumspor ve Yeni Malatyaspor’a ise kaybetti.

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