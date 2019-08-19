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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
19.08.2019 - 12:22, Son Güncelleme:

Göztepe istediği gibi başlayamadı

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Göztepe istediği gibi başlayamadı

Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon olduğu gibi bu yıl da ilk maçta mağlup oldu.

Teknik direktör Tamer Tuna'nın cezası nedeniyle takımının başında sahaya çıkamadığı Antalyaspor karşısında Göztepe'nin yeni oyuncuları Bubacarr Sanneh, Leo Scwehclen ve Eren Derdiyok kendilerine ilk 11'de şans buldu. 

Geçen sezonun ikinci devresinde Galatasaray kadrosunda yer almasına rağmen kadro dışı bırakıldığı için forma giyemeyen Eren Derdiyok, 23 Aralık 2018'deki Demir Grup Sivasspor maçının ardından tekrar yeşil sahalara döndü.

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Göztepe'nin 2016-2017'de TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen kadrosunda yer alan ve 2017-2018'de de sarı-kırmızılı ekipte mücadele eden Leo Schwechlen 1 sezon aranın ardından tekrar sarı-kırmızılı ekiple sahaya çıktı. 

- Geçen sene de mağlubiyetle başlamıştı 

Geçen yıl sezonun ilk maçında kendi evinde Yeni Malatyaspor'a 3-1 mağlup olan Göztepe, ligin son haftasında MKE Ankaragücü'nü yenerek ligde kalmayı başarmıştı. Süper Lig'e geçen sezon olduğu gibi puansız başlayan Göztepe, ikinci haftada 23 Ağustos Cuma günü Beşiktaş'a konuk olacak. 

 

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