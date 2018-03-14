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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber:Gaziantepspor’da Faik Demir dönemi!

Futbol
DHA
14.03.2018 - 11:01, Son Güncelleme:

Göztepe ince hesaplara başladı

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Göztepe ince hesaplara başladı

SPOR Toto Süper Lig’de son olarak Antalyaspor’u evinde 2-1’lik skorla geçen Göztepe, sezonun bitimine 9 hafta kala UEFA Avrupa Ligi için ince hesaplara başladı. Sarı-kırmızılılar ilk 5 yolunda Kayserispor, Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Teleset Mobilya Akhisarspor’la kıyasıya çekişirken, teknik direktör Tamer Tuna ikili, hatta üçlü averajın Avrupa yolunda belirleyici olabileceğini söyledi.

Göztepe, şu an 5. sırada bulunan Kayserispor’un ikili averajda gerisinde kaldı. Rakibine deplasmanda 1-0 yenilen Göz-Göz, rövanştan ise 1-1 berabere ayrıldı. Göztepe, Trabzonspor ve Sivasspor’un ise ikili averajda önüne geçti. Trabzonspor’u İzmir’de 3-2 yenen sarı-kırmızılılar dış sahada rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Göz-Göz, Sivasspor’u her iki maçta da mağlup ederek avantajı cebine koydu.

İzmir temsilcisi, Avrupa için yarıştığı diğer rakipleri Yeni Malatyaspor ve Akhisarspor’u ilk karşılaşmalarda mağlup etti. Yeni Malatyaspor’u dış sahada 3-2’lik skorla geçen Göztepe, Akigo’yu da taraftarının huzurunda 2-0 yenmesini bildi. Göztepe 30. haftada Akhisarspor’a konuk olurken, 32. hafta Yeni Malyatyaspor’u misafir edecek. Ligde alınan her puanın ve atılan golün çok önemli olduğunu belirten Tamer Tuna, "Camia olarak UEFA Avrupa Ligi’nde yer almayı çok istiyoruz. Bu hedefimizi gerçekleştirmek adına çok kritik maçlar oynayacağız. İyi bir takımız, kaliteli kadromuz var. Taraftarımızın beklentilerine karşılık vereceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Bu hafta Aytemiz Alanyaspor deplasmanında terleyecek Göztepe’de orta saha oyuncuları Poko ve Selçuk kart cezalısı.




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