Göztepe imza şov yaptı

Hasretle beklediği devler arenasında bu sezon kalıcı olmayı hedefleyen Göztepe, 17 Haziran'da başlayan transfer sezonunda tam 18 futbolcuyu kadrosuna dahil edip imza şov yaptı. Her mekviye oyuncu alan sarı kırmızılılar kadrosunu baştan aşağı yenilerken, geçen sezon 1'inci Lig'de görev yapan 18 isimle de yollarını ayırdı.

Göztepe ilk takviyesini Fransa'nın Bastia takımından orta saha Axel Ngando'yu alarak gerçekleştirirken, takıma katılan son isim ise Belçika'nın Standard Liege takımından stoper Milos Kosanovic oldu. Göztepe, transferde tercihini çoğunlukla yabancı futbolculardan yana kullandı. Takıma 11 yabancı monte eden İzmir ekibi, 7 de yerli oyuncu aldı. Süper Lig'in en çok transfer yapan ekiplerinden olan Göztepe, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan da futbolcu takviyesi gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'den stoper Hakan Çinemre, Galatasaray'dan sağ bek Sabri Sarıoğlu ile Beşiktaş'tan golcü Ömer Şişmanoğlu ve orta saha Enes'i renklerine bağlayan Göztepe'ye en çok futbolcu Gaziantepspor'dan geldi. Göztepe, bu takımdan Ghilas, Doğanay ve Serkan'la sözleşme imzaladı.

Transfere yaklaşık 20 milyon Euro harcayan Göztepe'de geçen sezondan Jahovic, Halil, Tayfur, Schwechlen, Tanju, Günay ve Segbefia takımda kalan isimler oldu. Teknik direktör Tamer Tuna, şu ana kadar ligin en çok transfer yapan takımı olduklarını belirterek, "Yıllar sonra Süper Lig'e yükselmiş bir takımız. Yeni bir ekip kurmak zorundaydık. Elbette bu geçiş süresi çok zor oldu. Ancak aramıza katılan futbolcular uyum sürecini en süratli şekilde atlattı. İlk 3 haftada aldığımız skorlar ve sergilediğimiz performans bize oldukça umit verdi. Hedefimiz yenilenen kadromuzla Süper Lig'de kalıcı olabilmek" açıklamasını yaptı.

GÖTEPE'YE GELENLER

Beto Pimparel- Sporting Lizbon

Mathieu Peybernes- Lorient

Ricardo Kadu- Ponte Preta

Adama Traore- Basel

Andre Castro- Kasımpaşa

Oscar Scarione- Maccabi Tel Aviv

Rajko Rotman- Başakşehir

Axel Ngando- Bastia

Youn Gouffran- New Castle United

Milos Kosanovic- Standard Liege

Nabil Ghilas- Gaziantepspor

Doğanay Kılıç- Gaziantepspor

Serkan Bakan- Gaziantepspor

Ömer Şişmanoğlu- Beşiktaş

Enes Durmuş- Beşiktaş

Sabri Sarıoğlu- Galatasaray

Hakan Çinemre- Fenerbahçe

Selçuk Şahin- Gençlerbirliği