Göztepe ilk yarıda Andre Castro'dan vazgeçmedi!

Süper Lig'e 14 yıl sonra dönen Göztepe, ilk devrede aldığı başarılı sonuçlarla 17 haftalık periyodu 30 puanla lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde averajla 6. sırada tamamladı.



Toplam 23 futbolcunun şans bulduğu sarı-kırmızılı ekipte, 17 maçta da forma giyen tek isim olan Andre Castro, 1521 dakika süre aldı ve takımın en istikrarlı futbolcusu oldu. Castro'yu 16 karşılaşmada 1440 dakika sahada kalan Kadu ile 16 müsabakada 1395 dakika görev yapan Beto takip etti.

Hakan Çinemre, Muhammed Enes Durmuş ve Doğanay Kılıç ise en az süre alan isimler oldu.

TOPLAM 30 GOL

İlk devrede 30 gole ulaşan Göztepe'de Adis Jahovic, 14 golle takımın en golcü ismi olarak dikkati çekti. Makedon golcü dışında Tayfur Bingöl ile Andre Castro 3'er, Nabil Ghilas, Oscar Scarione ve Selçuk Şahin 2'şer, Ömer Şişmanoğlu, Halil Akbunar, Rajko Rotman ve Kadu da birer gol kaydetti.

Süper Lig'de lehine en çok penaltı kararı verilen sarı-kırmızılı ekipte 7 penaltıdan 6'sını Jahovic, 1'ini de Nabil Ghilas gole çevirdi. Göztepe'nin diğer 17 golü ayakla, 6'sı da kafayla atıldı.

İlk yarılarda 17 gol atan sarı-kırmızılı ekip, müsabakaların ilk 45 dakikalık bölümlerinin son 15 dakikasında 10 gole imza attı.

Kalesinde 26 gol gören Göztepe, karşılaşmaların her iki devrelerinde de 13'er gol yedi.

Göztepe'nin bu sezon attığı ve yediği gollerin dakika aralığı şöyle:

Dakika Atılan Gol Yenilen Gol

1-15 4 5

16-30 3 4

31-45 10 4

46-60 4 4

61-75 5 4

76-90 4 5

32 SARI VE 1 KIRMIZI KART

Toplam 32 sarı ve 1 kırmızı kartla cezalandırılan Göztepe'de Leo Scwechlen, takımını eksik bırakan tek isim oldu. Toplam 13 oyuncunun sarı kart gördüğü sarı-kırmızılı ekipte Jahovic 6, Rajko Rotman ise 4 sarı kart gördü.

İLK YARI RAPORU

Göztepe'nin 2017-2018 sezonu ilk yarı raporu şöyle:

Oyuncu Maç İlk 11 Süre Sarı kart Kırmızı kart Gol

Adama Traore 12 12 1080 2 0 0

Adis Jahovic 16 16 1381 6 0 14

Andre Castro 17 17 1521 2 0 3

Axel Ngando 8 0 102 0 0 0

Beto 16 16 1395 3 0 0

Doğanay Kılıç 3 0 31 0 0 0

Günay Güvenç 2 1 135 0 0 0

Hakan Çinemre 1 0 26 0 0 0

Halil Akbunar 16 8 751 3 0 1

Kadu 16 16 1440 3 0 1

Leo Schwechlen 7 6 560 1 1 0

Mathieu Peybernes 9 9 750 0 0 0

Milos Kosanovic 8 7 664 1 0 0

Muhammed Enes Durmuş 1 0 30 0 0 0

Nabil Ghilas 11 4 466 0 0 2

Oscar Scarione 13 10 906 0 0 2

Ömer Şişmanoğlu 4 0 109 2 0 1

Rajko Rotman 16 15 1124 4 0 1

Sabri Sarıoğlu 15 12 1094 2 0 0

Selçuk Şahin 14 14 1247 2 0 2

Tanju Kayhan 6 6 506 0 0 0

Tayfur Bingöl 13 9 696 0 0 3

Yoan Gouffran 14 9 812 1 0 0