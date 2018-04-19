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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
dha
19.04.2018 - 15:15, Son Güncelleme:

Göztepe ilk peşinde!

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Göztepe ilk peşinde!

SPOR Toto Süper Lig’de pazar günü kupa finalisti Teleset Mobilya Akhisarspor’a konuk olacak Göztepe, rakibini yenip ikinci yarıda ilk kez seri yakalamayı planlıyor.

Geçen hafta Bursaspor galibiyetiyle moral bulan sarı-kırmızılılar çıkışını sürdürmek isterken, deplasman fobisini de ortadan kaldırmayı amaçlıyor. İkinci yarıda yaşadığı düşüş nedeniyle bir türlü istikrarı yakalayamayan Göz-Göz, kazandığı Sivasspor ve Antalyaspor maçlarının ardından puan kaybetti. Bir türlü ikinci yarıda üst üste galibiyetler alamayan Göztepe yukarılara tırmanma şansını tepti. Ligin ilk yarısında iki kez 4’te 4 yapan İzmir temsilcisi 2018 yılında dış sahada henüz 3 puan yüzü de göremedi.

Fenerbahçe, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir, Alanyaspor ve Beşiktaş karşılaşmalarından galip gelemeyen Göztepe, gurbette sadece 2 puanı hanesine yazdırdı. Akhisarspor karşılaşmasının zorlu geçeceğini belirten Teknik Direktör Tamer Tuna takımına güvendiğini söyledi.

Sezonu taraftarı memnun edecek bir konumda bitirmek istediklerini ifade eden Tuna, "Kalan 5 maçın hepsi bizim için çok önemli. Akhisar’da bize yakışan oyunu ortaya koyacağız" dedi. Hazırlıklarını Adnan Süvari Tesisleri’nde sürdüren Göztepe’de sakatlıkları bulunan golcü Demba Ba ile sol bek Traore’nin tedavileri sürüyor. Durumu belirsiz olan iki oyuncu takımdan ayrı çalışıyor.

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AKHİSARSPOR FİNALE KALDI, GÖZ-GÖZ’DE HESAP ŞAŞTI

SÜPER Lig’deki ilk senesinde hedefini UEFA Avrupa Ligi’ne katılmak olarak belirleyen Göztepe, Teleset Mobilya Akhisarspor’un Galatasaray’ı eleyip finale kalmasıyla endişeye kapıldı. Ligi beşinci bitirip Avrupa vizesi almanın hayallerini kuran Göztepe, 9 Mayıs’ta Akhisarspor’un kupayı müzesine götürmesi halinde amacına ulaşamayacak. Statü gereği Akhisarspor, Türkiye Kupası’nı kazanırsa UEFA Avrupa Ligi gruplarına doğrudan katılacak ve sezonu beşinci sırada tamamlayan takım uluslararası turnuvada ülkemizi temsil edemeyecek. Ancak ligde ilk 5 içine giremeyen Akhisarspor finali kaybederse UEFA Avrupa Ligi’ne katılma hakkı bu kez lig beşincisine geçecek. Akhisar’ın kupayı kazanması durumunda Göztepe’nin bir umudu da üst sırasındaki takımlardan birinin Avrupa’dan men edilmesi olacak.

URLA’YA ÖZEL KONUKLAR

AKHİSARSPOR’la pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Göztepe özel konukları ağırladı. Anadolu Otizm Vakfı öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında sarı-kırmılızılıların ana sponsoru Mahall Bomonti İzmir’in davetiyle idman ziyaretinde bulundu. Urla Adnan Süvari Tesisleri’ne gelen minikler renkli görüntüler oluştururken, futbolcular ve teknik ekip özel misafirleriyle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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