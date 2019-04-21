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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
21.04.2019 - 12:00, Son Güncelleme:

Göztepe ile Akhisarspor'un ligde kalma umudu azalıyor!

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Göztepe ile Akhisarspor'un ligde kalma umudu azalıyor!

Spor Toto Süper Lig'de Ege Bölgesi'ni temsil eden Göztepe ile Akhisarspor, son 5 haftaya dezavantajlı girdi.

Ligde 29. hafta mücadelelerini tamamlayan iki ekipten Akhisarspor, konuk ettiği Antalyaspor'a 2-1, Göztepe ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçlarla son sıradaki yeri değişmeyen Akhisarspor 24 puanla küme düşme hattının hemen üzerindeki Bursaspor'un 5 puan gerisinde kaldı.

Göztepe ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor mağlubiyetiyle son 5 haftaya Bursaspor'un 2 puan gerisinde 27 puanla 17. sırada girdi.

- İkinci yarının en başarısız iki ekibi

Ligde ikinci devredeki 12 maçta 5 puan toplayan Göztepe ile 7 puanı hanesine yazdıran Akhisarspor, bu dönemde en başarısız iki ekip olarak dikkati çekti.

Bu süreçte Bursaspor 8, Evkur Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa ise 9'ar puan topladı.

- Göztepe gol de atamıyor

Süper Lig'de 27. kez mücadele eden Göztepe, 2017-2018 sezonunda 14 yıl aradan sonra bu lige dönmüştü. Geçen sezon iyi başladığı ligi 6. sırada tamamlayan Göztepe, bu sezon beklentilerin altında kaldı.

Sezona teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde başladıktan sonra Kemal Özdeş ve Tamer Tuna ile devam eden sarı-kırmızılı ekip, son 3 haftada düşme hattındaki rakipleri Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yenilerek ligde kalma mücadelesinde büyük yara aldı.

Ligde son 8 maçta galibiyeti bulunmayan ve bu müsabakalarda sadece 2 puan alabilen Göztepe, son 5 karşılaşmada gol atamadı. Son golünü 24. haftada Atiker Konyaspor karşısında 53. dakikada Yasin Öztekin'le bulan sarı-kırmızılı ekip, 487 dakikadır gol sevinci yaşayamadı.

- Kalan 5 maçın 3'ü İzmir'de

Göztepe, Süper Lig'de kalan 5 müsabakanın 3'ünde rakiplerini İzmir'de ağırlayacak.

Sarı-kırmızılı takım, 26 Nisan Cuma günü lider Medipol Başakşehir'le deplasmanda karşılaştıktan sonra Antalyaspor ve Demir Grup Sivasspor'u İzmir'de konuk edecek.

Göztepe, Bursaspor deplasmanı ve İzmir'deki MKE Ankaragücü müsabakalarıyla sezonu tamamlayacak.

Göztepe ile Akhisarsporun ligde kalma umudu azalıyor

- Akhisarspor'un umudu daha az

2012-2013 sezonundan bu yana Süper Lig'de mücadelesini sürdüren ve mütevazı kadrolarıyla başarılı sonuçlara imza atan Akhisarspor, geçen sene teknik direktör Okan Buruk'la başarılı bir dönem geçirdikten sonra bu sene istediği sonuçları alamadı.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren, bu yılın başında TFF Süper Kupa'yı kazanan, UEFA Avrupa Ligi'nde de mücadele eden Ege temsilcisi, sezona Safet Susic ve Cihat Arslan'dan sonra Cem Kavçak'la devam etti.

Antalyaspor mağlubiyetiyle küme düşme hattının hemen üzerindeki Bursaspor'un 5 puan gerisine düşen yeşil-siyahlı ekip, son 5 haftada 1 galibiyet ve 4 yenilgi aldı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 24 Nisan Çarşamba günü 1-0 kazandığı maçın rövanşında Ümraniyespor'u konuk edecek Akhisarspor, ligde kalan 5 maçının 3'ünü dış sahada yapacak.

Ege temsilcisi, ligde Bursaspor'la deplasmanda karşılaştıktan sonra Evkur Yeni Malatyaspor ile Akhisar'da, Fenerbahçe ile de İstanbul'da mücadele edecek. Akhisarspor, evindeki İstikbal Mobilya Kayserispor ve deplasmandaki Atiker Konyaspor müsabakalarıyla ligde sezonu tamamlayacak. 

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