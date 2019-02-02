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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: AA / Foto: Emre OKTAY
02.02.2019 - 11:57, Son Güncelleme:

Göztepe, ikinci yarıya puansız başladı!

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Göztepe, ikinci yarıya puansız başladı!

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Göztepe, ikinci yarıdaki 3 maçını da kaybetti.

Cameron Jerome'un kırmızı kartla oyun dışında kaldığı müsabakada Fenerbahçe'ye 2-0'lık skorla yenilen Göztepe, ikinci devredeki kötü sonuçlarını sürdürdü. Ligin ikinci yarısına deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor karşısında aldığı 3-2'lik yenilgiyle başlayan Göztepe, evinde Galatasaray'a 1-0 mağlup olduktan sonra dün de Fenerbahçe karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

20. haftayı 22 puanla tamamlayan Göztepe, maç fazlasıyla düşme hattındaki Çaykur Rizespor'un sadece 4 puan önünde yer alıyor. Bu sezon dış sahada 11. maçında 9. kez sahadan yenilgiyle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda sadece 6 puan topladı.

Dördüncü kırmızı kart

Bu sezon Andre Poko, Andre Castro ve Kadu'nun kırmızı kartla cezalandırıldığı Göztepe'de Cameron Jerome takımını eksik bırakan 4. futbolcu oldu. Forvet oyuncularından Nabil Ghilas'ın sakatlığının bulunduğu, Samed Ali Kaya'nın da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kiralandığı Göztepe'de Jerome en az 2 maç takımdan uzak kalacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında 6 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Göztepe ligde ise 10 Şubat Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. 

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  • 144Alanyaspor - Galatasaray
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