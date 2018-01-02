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Göztepe, ikinci yarı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'de ilk yarıyı 30 puan ve averajla 6. sırada tamamlayan Göztepe, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'da başladı.

Hürriyet Haber
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Sarı-kırmızılı takım, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan antrenman, çeşitli pas çalışmalarıyla sona erdi.

İdmana, izinli olan Sabri Sarıoğlu, Beto, Andre Castro ve Oscar Scarione katılmadı. Portekizli oyuncu Castro'nun yarın sabah, Sabri, Beto ve Scarione'nin de 4 Ocak Perşembe günü kampa katılacağı belirtildi.

Göztepe'de sakatlığı geçen Adama Traore ise takımdan ayrı olarak koşu yaptı.

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