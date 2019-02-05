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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Göztepe hücumdaki Deniz Kadah'a güveniyor
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Futbol
DHA
05.02.2019 - 12:26, Son Güncelleme:

Göztepe hücumdaki Deniz Kadah'a güveniyor

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Göztepe hücumdaki Deniz Kadah'a güveniyor

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-0 yenilip ikinci yarıda henüz puanla tanışamayan alt sıralardaki Göztepe, hücumda Deniz Kadah'a sarıldı.

Ara dönemde golcüleri Cikalleshi ve Samed Ali'yi gönderen, sakatlanan Ghilas'ın en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıklayan ve Jarome'un da Fenerbahçe maçında direkt kırmızı kart görmesiyle sarsılan Göztepe'de elde bir tek Deniz kaldı.

Jarome'un en az 2 maç ceza alması beklenirken, sarı-kırmızılılarda teknik direktör Kemal Özdeş'in yarınki Yeni Malatyaspor ve pazar günü oynanacak Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında asıl mevkisi forvet arkası olan Deniz'i santrforda oynatacağı bildirildi. Transfer döneminde forvet oyuncusu almayan Göztepe'nin hücumdaki alternatifleri de oldukça azaldı. Özdeş'in maç içinde Serdar Gürler'i de ileri uca yerleştirebileceği kaydedildi.

KUPADA RAKİP EVKUR YENİ MALATKYASPOR
Süper Lig'de istediği sonuçları elde edemeyen Göztepe, yarın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak. Yeni Malayta Stadı'nda Arda Kardeşler'in düdük çalacağı müsabaka saat 18.30'da başlayacak.

Göztepe'de cezalı Jarome'un yanı sıra sakatlıkları süren golcü Ghilas ve sol bek Traore forma giyemeyecek. Kupayı çok önemsediğini açıklayan Kemal Özdeş'in as kadroyla sahaya çıkacağı ifade edildi. Göztepe kupada Çengelköyspor, Nazilli Belediyespor ve Antalyaspor'u eleyip çeyrek finale yükseldi. Yeni Malatyaspor ise Kırklarelispor, Etimesgut Belediyespor ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u saf dışı bıraktı.

Göztepe'nin muhtemel on biri:
Beto - Gassama, Kadu, Titi, Berkan, Poko, Ngando, Castro, Yasin, Halil, Deniz.

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