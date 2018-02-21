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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Göztepe, hücumda sorun yaşıyor
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Futbol
21.02.2018 - 13:23, Son Güncelleme:

Göztepe, hücumda sorun yaşıyor

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Spor Toto Süper Lig'de pazar günü evinde oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçını kazanarak yeniden çıkışa geçmek isteyen Göztepe'nin ikinci yarıda gol ortalaması yarı yarıya düştü.

İlk yarının ilk 5 haftasında rakip fileleri 10 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, bu devrede ise sadece 5 kez sevinç yaşayabildi. Henüz galibiyetle tanışamayan Göztepe, ilk yarıda Fenerbahçe ve Osmanlıspor'a 2'şer, Trabzonspor ve Gençlerbirliği'ne de 3'er gol attı. Rövanşlarda ise hücum hattında kısır kalan Göztepe, Fenerbahçe ve Kayserispor'un ağlarını 1'er, Osmanlıspor'un filelerini 3 kez sarstı. İlk yarıda yalnızca Kayserispor'a gol atamayan Göztepe, 2018 yılında ise Trabzonspor ve Gençlerbirliği müsabakalarını boş geçti. Gol ortalaması maç başına 2'den 1'e düşen İzmir ekibi savunmada da sorun yaşadı. İlk devrenin ilk 5 maçında 7 gol yiyen Göztepe, ikinci yarı ise 9 kez topu ağlarından çıkardı.

Son 3 sezondur ikinci yarılarda düşüşe geçen sarı-kırmızılılar ilk yarı performansının da 7 puan gerisinde kaldı. İzmir ekibi ilk devredeki 5 maçta 10 puanı hanesine yazdırırken, ikinci yarıda 3 puan toplayabildi. Sezonun ilk yarısında topladığı 16 puanla Fenerbahçe ile birlikte deplasmanların en başarılı iki takımından biri olan Göztepe, aldığı kötü sonuçlarla istatistiklerini de geriletti. Son 4 dış saha müsabakasından sadece 1 puan çıkaran Göztepe, bu kategoride 5'nci sıraya geriledi. Tüm olumsuzluklara rağmen ilk devrede aldığı başarılı skorlarla ayakta duran İzmir ekibi, 22'nci hafta itibarıyla ilk 5 sıranın 2 puan gerisinde kaldı. Teknik direktör Tamer Tuna, futbolcularına güvenin tam olduğunu söyledi. Mutlaka çıkışa geçeceklerini belirten genç teknik adam, "Avrupa kupaları hedefimizden sapmayacağız. Avrupa kupalarına katılmayı hepimiz çok istiyoruz. İyi bir takımız ve istediğimiz sonuçları alacağız" dedi.

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