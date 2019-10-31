Göztepe hata yapmayacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGöztepe hata yapmayacak
GeriFutbol Göztepe hata yapmayacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)
31.10.2019 - 12:55, Son Güncelleme:

Göztepe hata yapmayacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Göztepe hata yapmayacak

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Tamer Tuna'nın istifa etmesinin ardından yeni çalıştırıcı arayışlarına başladı.

Süper Lig’de son olarak evinde Kasımpaşa'ya 4-1 yenilen Göztepe, teknik direktör Tamer Tuna'nın istifa etmesinin ardından yeni çalıştırıcı arayışlarına başladı.

Listesinde Hikmet Karaman, Tolunay Kafkas, İlhan Palut, Tayfun Korkut ve Samet Aybaba olan yönetimin, cumartesi günü deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçından sonra net kararını vereceği öğrenildi. Şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde olan Başkan Mehmet Sepil'in kesinlikle aceleci davranmak istemediği ve takımı üst seviyeye getirecek bir teknik adama imza attırmak istediği öğrenildi.

Göztepe'de başkanlık yaptığı 2014 yılında bu yana 9 farklı teknik direktörle çalışan Sepil'in kurmaylarına, "Artık hata yapma lüksümüz yok. Bu nedenle çok iyi bir seçim yapmalıyız. Ben de sürekli değişimlerden memnun değilim ama futbolun doğasında böyle durumlar var. Bizi yukarılara taşıyacak, gelecekte de önemli katkılar sunacak bir çalıştırıcı belirleyeceğiz" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Trabzon maçında takımı sahaya kaleci antrenörü Suat Arıcan'ın çıkaracağı açıklandı. Trabzonspor maçının hemen ardından Göztepe teknik direktörlük görevine yerli bir ismi getirecek. Başkan Sepil'in yabancı teknik adam düşünmediği bildirildi. Tolunay Kafkas'la temaslara başlayan yönetimin Hatayspor'dan ayrılan İlhan Palut'la da ön görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

KUPA MORAL VERDİ

Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa yenilgileriyle Süper Lig'de düşüşe geçen Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda moral buldu. Sarı-kırmızılılar 2'nci Lig ekibi Sivas Belediyespor'u İzmir Atatürk Stadı'nda yedek ağırlıklı kadrosuyla çıktığı maçta 3-0 yenerek eledi. Kaleci antrenörü Suat Arıcan'ın sahaya çıkardığı Göztepe'de özellikle ligde forma şansı bulamayan tecrübeli futbolcular Yasin Öztekin ve Eren Derdiyok'un gol atması sevinç yarattı.

Genç futbolcu Batuhan'ın da hem gol atıp hem de iyi bir futbol oynaması da teknik ekibi memnun etti. Göz-Göz'de stoper Sanneh'in ise maçın son dakikalarında direkt kırmızı kart görmesi eleştiri konusu oldu. Öte yandan, Kasımpaşa maçında ayak bileğinden sakatlanan orta saha Poko'nun bağlarında zedelenme ve kanama tespit edildi. Oyuncunun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle