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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
01.09.2019 - 13:00, Son Güncelleme:

Göztepe gole hasret! Ligdeki tek takım...

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Göztepe gole hasret! Ligdeki tek takım...

Süper Lig’de Yukatel Denizlispor’la evinde 0-0 berabere kalıp 3. hafta sonunda ilk kez puanla tanışan Göztepe, devler arenasında gol atamayan tek takım oldu.

Antalyaspor’a evinde 1-0, Beşiktaş’a ise deplasmanda 3-0 mağlup olan sarı-kırmızılıların gol yollarındaki sorunu Denizlispor maçında da sürdü.

Göz-Göz, 75. dakikada son transferi Soner’in ayağından penaltı kaçırırken, hücumdaki etkisizlik taraftarı yine kahretti.

Başakşehir’den transfer edilen Soner, Göztepe’nin en iyi ismi olarak göze çarpsa da Halil, Serdar, Eren, Yasin ve Castro’nun performansı vasatı aşamadı.

Bu sezon gole hasret kalan Göztepeli futbolseverler transferin sonunda iyi bir forvet transfer edilmesini istiyor. Son hafta orta sahaya takviyeler gerçekleştiren yönetim önce Soner’i ardından yine Başakşehir’den Mossoro’yu kadroya dahil etti.

Forvette sakatlığından dolayı İngiliz oyuncu Cameron Jerome’dan yararlanamayan, Eren Derdiyok’ta da şu ana kadar hayal kırıklığı yaşayan sarı-kırmızılıların iyi bir golcü almak için çalışmalarını hızlandırdığı kaydedildi.

Teknik direktör Tamer Tuna ise Denizlispor maçında oynanan futbolun umut verdiğini söyledi. "Kazanmayı sonuna kadar hak etmiştik" diye genç teknik adam, "Ceza sahasına 33 orta yaptık, 10’dan fazla ceza alanı içinde şut çektik. Ne olursa olsun sahadan 3 puanla ayrılmalıydık. Sahanın en iyi oyuncusu Soner ile penaltıyı kaçırdık. Hem bizim hem taraftarımızın coşkusu kazanmaya yetmedi. Maçın hakkı bizim galibiyetimizdi. Denizlispor’u da kutlamak lazım ama kazanan tarafın biz olması gerekiyordu" diye konuştu.

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Göztepe gole hasret Ligdeki tek takım...

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