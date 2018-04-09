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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
09.04.2018 - 10:27, Son Güncelleme:

Göztepe, gol atamıyor

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Göztepe, gol atamıyor

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'deki son 10 maçında kaydettiği 9 golle ligin en az gol atan 3. ekibi olurken, kalesinde gördüğü 18 golle de en fazla gol yiyen 3. takım konumunda yer aldı.

Süper Lig 28. hafta mücadelesinde konuk olduğu Beşiktaş'a 5-1 yenilen Göztepe, son 10 müsabakada attığı 9 golle ligin en az gol atan takımlar arasında yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip, 10 haftalık süreçte 5 gol atan Kardemir Karabükspor ve 6 gol kaydeden Bursaspor'dan sonra en az gol atan 3. ekip konumunda bulunuyor. Aynı periyotta kalesinde 18 gol gören Göztepe, 33 gol yiyen Kardemir Karabükspor ve kalesinde 20 gole engel olamayan Kayserispor'dan sonra en fazla gol yiyen 3. takım oldu.

Bu sezon ilk defa 5 gol yedi
Geçen sezon 1. Lig'de kalesinde 5 gol gördüğü Mersin İdmanyurdu maçını 6-5 galip bitiren Göztepe, 4 farklı son mağlubiyetini geçen sezon 4-0'lık skorla Eskişehirspor'a karşı almıştı. Sarı-kırmızılı ekip, en son Süper Lig'de yer aldığı 2002-2003'te de kalesinde 7 gol gördüğü karşılaşmada Beşiktaş'a 7-3 mağlup olmuştu.

İstanbul'da galibiyet alamadı
Göztepe, bu sezon İstanbul'da oynadığı 5 maçı da kaybetti. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmandaki 7 mağlubiyetinden 5'ini İstanbul'da Kasımpaşa (3-1), Galatasaray (3-1), Fenerbahçe (2-1), Medipol Başakşehir (2-0) ve Beşiktaş (5-1) karşısında aldı. Tanju Kayhan'ın sarı kart cezalısı durumuna düştüğü Göztepe'de kırmızı kartla oyun dışında kalan Rajko Rotman da 15 Nisan Pazar günü İzmir'de oynanacak Bursaspor maçında forma giyemeyecek.

Kalan maçların programı
Ligin 29. haftasında Bursaspor'u ağırlayacak Göztepe, sezonu Teleset Mobilya Akhisarspor (D), Kardemir Karabükspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Atiker Konyaspor (D) ve Galatasaray maçlarıyla tamamlayacak.

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