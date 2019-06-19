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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
19.06.2019 - 14:00, Son Güncelleme:

Göztepe gideceklere yoğunlaştı

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Göztepe gideceklere yoğunlaştı

Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna güçlü bir kadroyla giriş yapmak isteyen Göztepe dış transferde birçok yıldız oyuncuyu listesine alırken, kadroda düşünülmeyen ancak sözleşmeleri süren yabancı futbolcularını göndermek için düğmeye bastı.

Kadroya girememelerine rağmen sarı-kırmızılı kulübe büyük maddi yük getiren Ghilas, Borges, Ngando ve Grillo'yu mutlaka elden çıkarmak isteyen yönetim gelen teklifleri titizlikle değerlendirmeye başladı. Göztepe'de hiçbir Süper Lig maçına çıkmayan Arjantinli savunmacı Grillo için ülkesinin takımlarından gelen transfer önerileri yönetimi umutlandırdı. 

GÖRÜŞME YAPACAKLAR
Göztepe ile 2020 yılına kadar mukavelesi bulunan Grillo'nun da Türkiye'den ayrılmaya sıcak bakması Göztepe'nin elini rahatlattı. Yine Göztepe ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Fransız orta saha Axel Ngando'nun da birçok talibinin olduğu ifade edilirken, Göztepe'nin en büyük sorunu golcü Ghilas ve orta saha Borges'te yaşayacağı vurgulandı. Kulüpten aldıkları garanti ücretler oldukça yüksek olan iki oyuncuya şu ana kadar hiçbir teklif gelmedi. Özellikle Ghilas'tan kesinlikle faydalanmayı düşünmeyen İzmir ekibinin, Cezayirli'nin menajeriyle bir araya gelip yolları en az kayıpla ayırmaya planladığı dile getirildi. 

4 YABANCI YOLCU 
Borges'in de yeni sezon planlarında yer almadığı ileri sürülürken, Kosta Rikalı oyuncuyla da bir görüşme yapılacağı kaydedildi. Ghilas'in Göztepe ile 1 yıl daha mukavelesi bulunurken, Borges 2021 yılına kadar Göztepe'nin oyuncusu durumunda. Göztepe sözleşmeleri biten diğer yabancı oyuncuları Kadu, Gouffran, Traore ve Agbenyenu ile vedalaşacak. Bu 4 yabancı oyuncusuyla kesin yolları ayıracak Göztepe'nin bütçesi de bir nebze olsun rahatlayacak. Göztepe sözleşmesi son bulan sol beki Berkan Emir'le ise nikah tazeleyecek. Berkan, teknik direktör Tamer Tuna'nın isteği ile yeni sezonda da sarı-kırmızılı formayı terletecek. 

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