GÃ¶ztepe GenÃ§lerbirliÄŸi maÃ§Ä±, her iki takÄ±m iÃ§in de bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem arz ediyor. Ä°lk haftalarda iyi sonuÃ§lar alamayan GenÃ§lerbirliÄŸi, GÃ¶ztepe karÅŸÄ±sÄ±nda bu durumu tersine Ã§evirmek istiyor. Ev sahibi GÃ¶ztepe ise galibiyet elde ederek lig sÄ±ralamasÄ±nda Ã¼st sÄ±ralarÄ± hedefliyor. Peki, GÃ¶ztepe GenÃ§lerbirliÄŸi maÃ§Ä± ne zaman saat kaÃ§ta hangi kanalda canlÄ± izlenebilececek? Ä°ÅŸte, mÃ¼cadele hakkÄ±nda bazÄ± bilgiler

GÃ–ZTEPE GENÃ‡LERBÄ°RLÄ°ÄžÄ° MAÃ‡I NE ZAMAN SAAT KAÃ‡TA HANGÄ° KANALDA

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 5'nci haftasÄ±nda GÃ¶ztepe, GenÃ§lerbirliÄŸi ile Bornova Ä°lÃ§e Stadyumu'nda mÃ¼cadele edecek. Bu mÃ¼cadele 17 EylÃ¼l Pazar gÃ¼nÃ¼ saat 20.00'da Bein Sports 2 kanalÄ±ndan canlÄ± izlenebilecek. Mustafa Ã–ÄŸretmenoÄŸlu'nun yÃ¶neteceÄŸi karÅŸÄ±laÅŸmada, Erkan Akbulut ve Murat Ergin GÃ¶zÃ¼tok yardÄ±mcÄ±lÄ±k Ã¼stlenecek.

SADECE 1 BERABERLÄ°KÂ



Teknik direktÃ¶r Ãœmit Ã–zat ile sezona baÅŸlayan ancak 3. haftadaki FenerbahÃ§e yenilgisinin ardÄ±ndan genÃ§ teknik adamla yollarÄ±nÄ± ayÄ±rarak takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na 4. kez Mesut Bakkal'Ä± getiren GenÃ§lerbirliÄŸi, oynadÄ±ÄŸÄ± 4 maÃ§Ä±n 3'Ã¼nÃ¼ kaybetti.Â



Sezonun ilk haftasÄ±nda sahasÄ±nda Kardemir KarabÃ¼kspor ile 1-1 berabere kalan kÄ±rmÄ±zÄ±-siyahlÄ±lar, 2. haftada deplasmanda Atiker Konyaspor'a 3-0, 3. hafta sahasÄ±nda FenerbahÃ§e'ye 2-1 ve Mesut Bakkal yÃ¶netimindeki ilk maÃ§ta da rakip sahada Trabzonspor'a 3-1 yenildi.Â



Ligde rakip fileleri sadece 3 kez havalandÄ±rabilen ve kalesinde 9 gole engel olamayan baÅŸkent ekibi, hanesine yazdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± 1 puanla, averajla son sÄ±rada yer alÄ±yor.Â



SÃ¼per Lig'in yeni takÄ±mlarÄ±ndan, teknik direktÃ¶r Tamer Tuna yÃ¶netimindeki GÃ¶ztepe ise 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi sonucunda topladÄ±ÄŸÄ± 7 puan ve averajla 5. haftaya 6. sÄ±rada girdi.

31.KEZ KARÅžILAÅžACAKLAR

SÃ¼per Lig'de 14 yÄ±l sonra birbirlerine rakip olacak GÃ¶ztepe ile GenÃ§lerbirliÄŸi, yarÄ±n 31. kez karÅŸÄ±laÅŸacak.Â



GÃ¶ztepe, SÃ¼per Lig tarihinde 30 kez karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± rakibi karÅŸÄ±sÄ±nda 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 maÄŸlubiyet aldÄ±. Bu mÃ¼sabakalarda 34 gol atan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, kalesinde 31 gol gÃ¶rdÃ¼.Â



SÃ¼per Lig'de en son 2002-2003 sezonunda karÅŸÄ±laÅŸan iki ekibin Ankara'daki mÃ¼sabakasÄ±nÄ± GenÃ§lerbirliÄŸi 3-1 kazandÄ±, Ä°zmir'deki karÅŸÄ±laÅŸma golsÃ¼z tamamlandÄ±.Â



SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, Ä°zmir'deki 15 karÅŸÄ±laÅŸmada ise sahadan 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 maÄŸlubiyetle ayrÄ±ldÄ±. Ä°Ã§ sahada rakibine karÅŸÄ± 16 golÃ¼ bulunan GÃ¶ztepe, 13 gol yedi.Â



ARALARINDAKÄ° MAÃ‡LARÂ



GÃ¶ztepe ile GenÃ§lerbirliÄŸi arasÄ±ndaki SÃ¼per Lig mÃ¼sabakalarÄ±nda alÄ±nan sonuÃ§lar ÅŸÃ¶yle:Â

Sezon 1. MaÃ§ 2. MaÃ§Â

1959 2-2 2-1Â

1959-1960 0-0 0-2Â

1960-1961 2-2 2-1Â

1961-1962 1-0 3-2Â

1962-1963 1-3 2-3Â

1963-1964 0-0 3-1Â

1964-1965 0-1 1-0Â

1965-1966 0-1 1-0Â

1966-1967 2-2 1-1Â

1967-1968 2-1 0-0Â

1968-1969 1-1 0-0Â

1969-1970 1-0 1-0Â

1999-2000 3-2 0-1Â

2001-2002 1-0 1-1Â

2002-2003 1-3 0-0Â Â