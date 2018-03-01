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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
aa-spor
01.03.2018 - 14:51, Son Güncelleme:

Göztepe galibiyet serisi peşinde!

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Spor Toto Süper Lig'de 3 Mart Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir'le karşılaşacak Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, amaçlarının iyi futbol oynayarak galip gelmek olduğunu söyledi.

Tuna, gazetecilere yaptığı açıklamada, Demir Grup Sivasspor karşısında ortaya koydukları iyi futbolla kazanmanın güzel olduğunu bildirdi.

Ligdeki takımların fiziksel olarak ve oyun anlamında birbirlerine yakın olduğunu savunan Tuna, şöyle konuştu:
"Ligin sonu yaklaştıkça hem kümede kalma hedefinde olan takımların hem üst sıradaki bizim gibi takımların hedeflerinin biraz daha zorlaştığını herkes biliyor. Biz, bu yarışın içinde UEFA Avrupa Ligi'ne katılma yüzdemiz bu kadar yakınken bunu başarabilecek miyiz, bunun mücadelesini veriyoruz."

Tamer Tuna, bu hafta karşılaşacakları Medipol Başakşehir'in ligin en güçlü takımlarından birisi olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kazanarak devam etme serisi yakalamak istiyoruz. Amacımız tabii ki orada çok iyi futbol oynayıp maçı kazanabilmek. Rakibimizin gücünün, oyun anlamında yaptığı doğruların, takım mücadelesindeki ve sahadaki organizasyonunun farkındayız. Kendi takımımız için de bu geçerli. Performansımız bireyselliğin üzerine çıktığında biz de iyi takım olduğumuzu biliyoruz. Demba Ba'nın gösterdiği performans bizi etkileyecek çünkü önemli bir role sahip. Forvetlerin ligde gösterdiği performanslar takımları çok etkiliyor. Bu hafta da öyle olacaktır."

Ömer Şişmanoğlu ve Hakan Çinemre'nin sakatlıklarının bulunduğunu, Adama Traore'nin cezasının devam ettiğini hatırlatan Tamer Tuna, tam hazır olmayan kaleci Beto ve Kadu'yu Demir Grup Sivasspor maçında oynatmadıklarını ancak bu oyuncuların hazır duruma geldiğini sözlerine ekledi.

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