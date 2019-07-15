Göztepe, Galatasaraylı Ömer Bayram’ı bekliyor! | Transfer haberleri...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGöztepe, Galatasaraylı Ömer Bayram’ı bekliyor! | Transfer haberleri...
GeriFutbol Göztepe, Galatasaraylı Ömer Bayram’ı bekliyor! | Transfer haberleri...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
15.07.2019 - 15:23, Son Güncelleme:

Göztepe, Galatasaraylı Ömer Bayram’ı bekliyor! | Transfer haberleri...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Göztepe, Galatasaraylı Ömer Bayram’ı bekliyor! | Transfer haberleri...

Spor Toto Süper Lig’de yeni sezon öncesi transferde ilk hedef olarak belirlediği golcü arayışlarına Galatasaray’dan ayrılan Eren Derdiyok’la sözleşme imzalayıp son veren Göztepe, gözünü sol bek ve stoper takviyesine çevirdi.

Daha önce Hatayspor’dan sağ bek Murat Paluli, Menemenspor’dan stoper Veli Çetin, Pendikspor’dan sol kanat Batuhan Kırdaroğlu gibi alt liglerden isimlerle sözleşme imzalayan Göztepe, geçen sezon sorun yaşadığı bölgeler olan stoper ve sol bekte nokta takviyeler yapmak istiyor.

Defansın solunda sakatlık problemleri yaşayan Traore ve kiralık olarak gelen Agbenyenu ile yollarını ayırıp Berkan’la nikah tazeleyen Göztepe, listesindeki Galatasaraylı Ömer Bayram’ı bekliyor.

İzmir temsilcisi, stoper ve sol bek sorununu çözdükten sonra listesindeki diğer transferlere yönelecek.

Göztepe’de Teknik Direktör Tamer Tuna, en az 7 transfer yapacaklarını açıklamıştı. Urla’daki çalışmalarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekipte Afyonkarahisar’a alınan ilk etap kampı yarın başlayacak.

Göztepede hedef Mehmet Topal ve Barış Alıcı
Göztepe'de hedef Mehmet Topal ve Barış Alıcı

GASSAMA FİNALDE

Göztepeli Lamine Gassama’nın forma giydiği Senegal Milli Takımı, Mısır’da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası’nda finale yükseldi. Senegal, Gassama’nın ilk 11’de başlayıp 110 dakika forma giydiği uzatmaya giden yarı final maçında Tunus’u 1-0 mağlup etti. Gassamalı Senegal, 19 Temmuz Cuma günü Cezayir’le oynanacak finalde şampiyonluk mücadelesi verecek.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Göztepe, Galatasaraylı Ömer Bayram’ı bekliyor | Transfer haberleri...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Garry Rodrigues'ten Galatasaray açıklaması: "Şehrin geri kalanı ne der..."
Göztepe, Galatasaraylı Ömer Bayram’ı bekliyor! | Transfer haberleri...
Barcelona'dan flaş Arda Turan hamlesi
Fenerbahçe'de Kelsey Plum uzatmadı! Stokes'un sözleşme detayı...