Göztepe - Galatasaray maçından öğrendiğimiz 5 gerçek

1- HAKEM SINIFTA KALDI

SERKAN Tokat veremediği penaltılarla sınıfta kaldı. VAR masasındaki Atilla Karaoğlan da devreye girmeyince yine tartışmalı pozisyonlar karşılaşmanın önüne geçti.

2- GASSAMA’NIN G.SARAY ŞANSSIZLIĞI

GÖZTEPE’nin Senegalli sağ beki Gassama kariyeri boyunca oynadığı maçlarda kendi kalesine iki gol attı. Bunların ikisinde de rakip G.Saray’dı.

3- EN KÖTÜSÜ SELÇUK’TU

ŞÜPHESiZ maçın en kötüsüydü Selçuk İnan. Ne defansa ne hücuma doğru dürüst katkı yapabildi. Takım arkadaşı Donk bile onun maç içindeki hatalarına dayanamayıp tepki gösterdi.

4- TARAFTAR TAYLAN'I İSTİYOR

GALATASARAY taraftarları orta sahada Selçuk İnan-Younes Belhanda ikilisinden çok Taylan Antalyalı’nın dinamizmini görmek istiyor.

5- BU OYUN TERİM'E YAZAR

GALATASARAY o kadar kötü ki, geleceğe dair en ufak bir ışık vermiyor. Göztepe sahada ne istiyorsa onu yaptı. Fatih Terim ve ekibi bir çözüm üretemedi.

Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, haftanın maçlarını değerlendirdi...

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