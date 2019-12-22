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Futbol
22.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Göztepe - Galatasaray maçından öğrendiğimiz 5 gerçek

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Göztepe - Galatasaray maçından öğrendiğimiz 5 gerçek

Göztepe'nin Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçtan neler öğrendik? İşte 5 maddede Göztepe - Galatasaray karşılaşması...

1- HAKEM SINIFTA KALDI

SERKAN Tokat veremediği penaltılarla sınıfta kaldı. VAR masasındaki Atilla Karaoğlan da devreye girmeyince yine tartışmalı pozisyonlar karşılaşmanın önüne geçti.

2- GASSAMA’NIN G.SARAY ŞANSSIZLIĞI

GÖZTEPE’nin Senegalli sağ beki Gassama kariyeri boyunca oynadığı maçlarda kendi kalesine iki gol attı. Bunların ikisinde de rakip G.Saray’dı.

3- EN KÖTÜSÜ SELÇUK’TU

ŞÜPHESiZ maçın en kötüsüydü Selçuk İnan. Ne defansa ne hücuma doğru dürüst katkı yapabildi. Takım arkadaşı Donk bile onun maç içindeki hatalarına dayanamayıp tepki gösterdi.

4- TARAFTAR TAYLAN'I İSTİYOR

GALATASARAY taraftarları orta sahada Selçuk İnan-Younes Belhanda ikilisinden çok Taylan Antalyalı’nın dinamizmini görmek istiyor.

5- BU OYUN TERİM'E YAZAR

GALATASARAY o kadar kötü ki, geleceğe dair en ufak bir ışık vermiyor. Göztepe sahada ne istiyorsa onu yaptı. Fatih Terim ve ekibi bir çözüm üretemedi.

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Göztepe - Galatasaray maçından öğrendiğimiz 5 gerçek


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