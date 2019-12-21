İki takım arasında geride kalan 54 maçtan 30'unu Galatasaray, 11'ini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı. Atılan gollerde de Galatasaray'ın, Göztepe'ye 80-36 üstünlüğü bulunuyor. Geçen sezonki maçlarda Galatasaray, evinde ve deplasmanda 1-0'lık skorlarla galip geldi.

Galatasaray'ı konuk ettiği son altı Süper Ligi maçının beşini gol atamadan kaybeden Göztepe, rakip fileleri havalandırdığı tek karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Göztepe ile oynadığı son 12 Süper Lig maçının 11'ini kazanan Galatasaray, son altı karşılaşmada rakibine puan vermedi. Galatasaray ayrıca son üç maçı aynı skorla kazandı.

Göztepe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Göztepe Galatasaray maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Maçtan öncesi notlar

Süper Lig'de oynadığı son altı maçın sadece birini kaybeden Göztepe, tek yenilgisini geçen hafta Gençlerbirliği deplasmanında aldı. Deplasmanda oynadığı son beş maçta tek galibiyet alabilen Galatasaray, bu süreçte sadece Gaziantep FK'yi mağlup edebildi. Bu sezon Süper Lig'de 17 gol atan ve ilk 15 haftalar itibarıyla son 35 sezonun en düşük sayısında kalan Galatasaray, ligin ilk 15 haftasında maçlarında en az gol olan takım konumunda.

Süper Lig'in ilk 15 haftasında en fazla penaltı golü atan iki takımdan biri Galatasaray. Göztepe'nin Süper Lig'de attığı son üç golde Serdar Gürler'in doğrudan katkısı var. Bu sezon Süper Lig'de yaptığı asistlerle takımına en fazla puan kazandıran oyuncu Ömer Bayram.

Göztepe'yi çalıştıran İlhan Palut, teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray'a iki kez rakip oldu. Geçen sezon Türkiye Kupası çeyrek finalinde Hatayspor'un başındayken sarı kırmızılı ekiple eşleşen Palut, ikinci maçta rakibini 4-2 yenmesine rağmen ilk karşılaşmayı 2-0 kaybettiği için tura veda etmişti. Fatih Terim, Süper Lig tarihinde Göztepe karşısına çıktığı sekiz maçı da kazanırken, bu karşılaşmaların altısında rakibine gol sevinci yaşatmadı.

Galatasaray son 6 maçı kazandı



Galatasaray, Göztepe ile ligde yaptığı son 6 maçı da kazanan taraf oldu. Rakibi karşısında 2001-2002 sezonunun ikinci yarısında deplasmandaki karşılaşmayı 2-0 kaybeden İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, İzmirli renktaşıyla daha sonra oynadığı 6 müsabakadan da üçer puanla ayrıldı. Öte yandan Galatasaray, rakibiyle yaptığı son 12 maçın 11'inden galibiyetle ayrılmayı başardı.



İzmir'deki maçlar



Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig tarihinde İzmir'de 28. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 14-8 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 5 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 38, Göztepe ise 22 gol attı.



Farklı skorlar



Taraflar arasında geride kalan 54 lig maçında en farklı skorları İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi elde etti. Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.Göztepe ise toplam 11 kez yendiği rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar aldı.

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