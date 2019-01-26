Göztepe Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Göztepe Galatasaray maçı ile Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta heyecanı devam edecek. Aynı renkleri taşıyan rakibine karşı son 10 maçta sadece 1 kez yenilen Galatasaray, bu istikrarını sürdürmek istiyor. Peki, Göztepe Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesinden bazı bilgiler
Göztepe Galatasaray maçı ile lig yarışı kaldığı yerden devam ediyor. Liderlik için üç puana ihtiyacı olan Galatasaray, Göztepe deplasmanından 3 puanla dönmek için çabalayacak. Peki, Göztepe Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
GÖZTEPE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Spor Toto Süper Lig'in 19. Hafta mücadelesinde Göztepe, Galatasaray karşısında çetin bir mücadele vermeye hazırlanıyor. 26 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan mücadele Bein Sports'dan naklen yayınlanacak.
KADRODA KİMLER VAR?
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Fatih Terim'in İzmir kadrosuna şu isimleri aldığı belirtildi:
Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Marcao, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.
GALATASARAY SON 5 MAÇI KAZANDI
Galatasaray, Göztepe ile ligde yaptığı son 5 maçı da kazandı.
Rakibi karşısında 2001-2002 sezonunun ikinci yarısında deplasmandaki karşılaşmayı 2-0 kaybeden İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, İzmirli renktaşıyla daha sonra oynadığı 5 müsabakadan da üçer puanla ayrıldı.
İZMİR'DEKİ MAÇLAR
Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig tarihinde İzmir'de 27. kez karşılaşacak.
Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 13-8 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 5 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 37, Göztepe ise 22 gol attı.
Geçen sezonun son haftasında İzmir'de Göztepe'yi 1-0 yenen Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etmişti.
FARKLI SKORLAR
Taraflar arasında geride kalan 53 lig maçında en farklı skorlara İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi imza attı.
Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.
Göztepe ise toplam 11 kez yendiği rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar elde edebildi.
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