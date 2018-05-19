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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
19.05.2018 - 13:41, Son Güncelleme:

Göztepe Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Göztepe Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fatih Terim, Galatasaray'da 17. kupanın peşinde. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu elde etmeye en yakın takım olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, mutlu sona ulaşılması halinde sarı-kırmızılı ekibin başında 17. kupasını kaldıracak. Sarı-kırmızılı teknik adamın, Galatasaray'ın başında 1 UEFA Kupası, 6 lig, 3 TSYD Kupası, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 TFF Süper Kupa şampiyonluğu bulunuyor. Peki Göztepe Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun şampiyonluk yarışında en iddialı ekip durumundaki Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kupa koleksiyonuna bir yenisini daha eklemeye çok yakın. Galatasaray'ın, bu akşam deplasmanda Göztepe ile oynayacağı sezonun son maçında alacağı bir beraberlik şampiyonluk için yeterli olurken, bu başarı teknik direktör Fatih Terim'e 17. kupasını kazandıracak. Kariyerinin 7. lig şampiyonluğunu hedefleyen Terim, bu başarılarının tamamını sarı-kırmızılı ekiple elde etti.

Galatasaray ile Göztepe 52. kez karşılaşacak. Taraflar arasında geride kalan 51 lig maçından 27'sini Galatasaray, 11'ini Göztepe kazandı. İki ekip İzmir'de 15 yıl sonra karşı karşıya gelecek.

Lider Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de bu akşam 52. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 51 maçtan 27'sini Galatasaray, 11'ini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı. Atılan gollerde de Galatasaray'ın, Göztepe'ye 77-36 üstünlüğü bulunuyor. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşmayı Galatasaray 3-1 kazandı.

Göztepe Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Göztepe Galatasaray maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Cimbom'da Göztepe maçı öncesi önemli gelişmeler!Süper Lig'in lideri Galatasaray'da tüm gözler deplasmanda oynanacak Göztepe maçına çevrilmiş durumda... Sarı-kırmızılı takım maçtan 1 puanla ayrılması halinde 21. şampiyonluğunu ilan edecek. Muhabirimiz Ali Naci Küçük, Galatasaray'daki son gelişmeleri aktardı ve şampiyon olunması durumunda, Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda şampiyonluk kutlaması yapılacağını aktardı. İşte Cimbom'daki son gelişmeler...
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İstatistikler

Galatasaray bu maçta yenilmezse, Süper Lig'de 2017/18 sezonunu şampiyon tamamlayacak. Göztepe ile Galatasaray, Süper Lig'de 51 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray bu maçların 27'sini kazanırken, 11 kez mağlup oldu. İki takımın ligde oynadığı son 22 maçın 16'sını Galatasaray kazandı (3B 3M). Göztepe evinde oynadığı son 10 lig maçının sadece birinde mağlup oldu. Bu sezon ligde sadece ilk dört sırada yer alan takımlar (Galatasaray, Başakşehir, Fenerbahçe ve Beşiktaş) iç sahada Göztepe'den daha az maç kaybetti (toplam üç). Galatasaray, ligde deplasmanda oynadığı son 12 maçın sadece dördünü kazanabildi ancak son iki dış saha maçından galip ayrıldı. Sarı kırmızılıların bu sezon deplasmanda art arda üç maç kazandıkları bir serisi bulunmuyor. Fatih Terim, teknik direktör olarak Süper Lig'de Göztepe ile oynadığı beş maçı da kazandı. Terim'in Süper Lig kariyerinde Göztepe'den daha fazla maç oynayarak yüzde 100'lük galibiyet oranı yakaladığı tek rakibi Dardanelspor.

Galatasaray ligdeki son 11 maçının dokuzunu kazandı ve son beş maçında sahadan galip ayrıldı. Galatasaray en son 2014/15 sezonunda aynı sezon içinde altı maçlık galibiyet serisi yakalamış, onda da sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı. Galatasaray, Süper Lig'de en son 1997/98 sezonunun şampiyonluk maçını İzmir'de oynamıştı. O maçta da takımın başında Fatih Terim vardı ve Galatasaray, Karabükspor'u 2-3 mağlup etmeyi başardı. Galatasaray bu sezon Süper Lig'de 33 haftanın 25'inde puan tablosunun zirvesinde yer aldı. Ligde başka hiçbir takım bir sırada daha uzun süre kalmadı.

Bu sezon ligde Kasımpaşa'nın  ardından en fazla kafa golü yiyen dört takımın ikisi bu maçta karşılaşacak: 10'ar gol.
Göztepe bu sezon ligde penaltılardan en fazla gol bulan takım. Galatasaray ise ligde sadece Gençlerbirliği ve Başakşehir'den daha fazla penaltı golü atabildi. Bafetimbi Gomis bu sezon Süper Lig'de 28 gole ulaştı ve Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu olan Alex de Souza'nın rekoruna ortak oldu. Gomis bu maçta bir gol daha atarsa rekorun tek sahibi olacak. Gomis, Süper Lig'in ikinci yarısında en fazla gol atan oyuncu. Bu süre zarfında Yeni Malatyaspor takım halinde 14 gol atabilirken, Karabükspor altı golde kaldı. Ligin ikinci yarısında en fazla gol katkısı yapan üç oyuncunun ikisi Galatasaray'dan: Bafetimbi Gomis. Diğer isim ise Kasımpaşalı Trezegue. Galatasaray'ın ligde attığı son beş golün tamamında Gary Rodrigues'in direkt katkısı var. Devre arasında Göztepe'ye katılan Demba Ba, takımı adına yedi gol kaydetti ve Göztepe kadrosunda yer alan oyuncular arasında en golcü isim oldu.

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İzmir'de 15 yıl sonra karşılaşacaklar

Beraberlik halinde bile şampiyonluğa ulaşacak Galatasaray, Göztepe ile İzmir'de 15 yıl sonra karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında İzmir'deki son lig maçı, Göztepe'nin küme düştüğü 2002-2003 sezonunda yapıldı. İzmir Atatürk Stadı'nda 18 Nisan 2003 tarihinde oynanan müsabakayı Galatasaray 1-0 kazandı. Öte yandan iki ekip, bu akşam yapacakları maçla ligde İzmir'de 26. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 12-8 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 5 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 36, Göztepe ise 22 gol attı.

Farklı skorlar

Taraflar arasında geride kalan 51 lig maçında en farklı skorlara İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi imza attı. Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi. Göztepe ise toplam 11 kez yendiği rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar elde edebildi.

Sekiz sezonda 16 kupa kaldırdı

Kariyerinde ilk kez Galatasaray'da sezon içi göreve başlayan Fatih Terim, daha önce sarı-kırmızılı ekibi yönettiği 8 sezonda 16 kupa kaldırma başarısı gösterdi. Galatasaray, Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı gösterilen UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında Terim'le elde ederken, tecrübeli çalıştırıcıyla bugüne kadar 6 lig, 3 TSYD Kupası, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

Kazandığı kupalar

Sarı-kırmızılı ekipte ilk kez 1996-1997 sezonunda göreve getirilen Fatih Terim, ilk dönemindeki 4 sezonda kulübün müzesine 12 kupanın girmesine katkı sağladı. Takımıyla ilk döneminde üst üste 4 kez lig şampiyonu olan Terim, TSYD Kupası'nda 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonu şampiyonluklarını elde etti. Türkiye Kupası'nı 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında kazanan takımın başında bulunan Terim, 1996 ve 1997 yıllarında Galatasaray'a Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandırdı. Terim yönetiminde Galatasaray, Türk futbol tarihinin ilk Avrupa kupası olan UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında finalde İngiliz ekibi Arsenal'i eleyerek müzesine götürdü. Galatasaray'da 2002-2003 sezonunda başlayan ve 2003-2004 sezonunun son 8 haftasına kadar süren ikinci döneminde hiçbir kulvarda şampiyonluk elde edemeyen Terim, üçüncü döneminde üst üste 2 lig şampiyonluğu, 2 de TFF Süper Kupa şampiyonluğuna imza attı.
Bu sezonun 17. haftasındaki Göztepe karşılaşmasında dördüncü dönemine başlayan tecrübeli çalıştırıcı, yeni bir şampiyonluğa çok yakın.

Rekorunu geliştirmeye yakın

Ligde şampiyonluğunu ilan etmek için 1 puana daha ihtiyacı olan sarı-kırmızılı ekibin teknik patronu Terim, kariyerinin 7. lig şampiyonluğuna ulaşıp rekorunu geliştirme peşinde. Süper Lig'de en fazla şampiyonluk gören teknik direktör unvanına sahip olan Terim, bu sezon da şampiyonluğa ulaşarak rekorunu bir adım daha yukarı taşımaya çalışacak.

Galatasaray'da ilk göreve geldiği dönemde üste üste 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarını zirvede tamamlayarak 4 şampiyonluk kazanan Fatih Terim, sonrasında 2011-2012 ile 2012-2013 sezonlarında da üst üste 2 şampiyonluk elde etti.

Ahmet Suat Özyazıcı'nın rekorunu kırmıştı

Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktörler sıralamasında Fatih Terim'e en yakın isim, 4 kez bu başarıyı elde eden Ahmet Suat Özyazıcı. Ahmet Suat Özyazıcı, Trabzonspor'un başında 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983-1984 sezonlarında teknik direktör olarak şampiyonluklara imza attı. Galatasaray'da 1996-2000 döneminde 4 kez üst üste şampiyonluk görerek Özyazıcı'yı yakalayan Terim, 2011-2012 ve 2012-2013 şampiyonluklarıyla rekoru geliştirmişti.

 

 

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