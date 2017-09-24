Göztepe fırtınası! Sahne Jahovic'in

Sivasspor ile Göztepe ligin 6. haftasında kozlarını paylaştı. Sarı-Kırmızılı ekip sahadan 3-2 üstünlükle ayrıldı.

Karşılaşmada gol erken geldi. Sivasspor, Göztepe karşısında 16. dakikada 1-0 öne geçti. Adis Jahovic kendi kalesine attığı golle skoru 1-0 yaptı. Bu golden sonra Jahovic gollerini peş peşe attı. 33. dakikada Makedon yıldız Andre Costa'nın asistinde topu ağlara gönderdi ve durumu eşitledi. İlk yarının bitimine dakikalar kala yine Jahovic sahneye çıktı. 30 yaşındaki futbolcu penaltıdan attığı golle skoru 2-1 yaptı ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. 45. dakikda ev sahibi ekibinde Carl Medjani doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İkinci yarıda da etkili olan taraf konuk ekip oldu. 53. dakikada Adis Jahovic yine penaltıdan attığı golle skoru 3-1' taşıdı. 1 kişi eksik kalan Sivasspor maçın son bölümüne doğru ataklarını sıklaştırdı. 85. dakikada Kone, Hakan'ın asistinde golünü attı ve aradaki farkı 1'e indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabaka Göztepe'nin 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi. Göztepe bu sonuçla ligde 13 puanla 3. sırada yer aldı.

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Halis Özkahya (xx), Ceyhun Sesigüzel (xx), Hakan Yemişken (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Rochet(xx)- Rıdvan (x), Bjarsmyr (x), Medjani (x), Elderson (x) - Bifouma (xx), Mert Hakan (xxx) (Dk.46 Ziya x), Rybalka (x) (Dk. 55 Auremir x), Ndinga (x)- Emre (xx)(Dk.67 Hakan Arslan x), Kone (x)

GÖZTEPE: Beto (xx)- Sabri (xxx), Kadu (xxx), Peybernes (xxx), Traore (xxx)- Scarione (xx) (Dk.79 Halil x), Rotman (xx), Selçuk xx), Tayfur (xx) (Dk.87 Gouffran), Castro (xxx), Jahoviç (xxx) (Dk.67 Ghilas xx)

GOLLER: Dk.16 Jahoviç (Kendi kalesine) , Dk.85 Kone(D.G.Sivasspor)- Dk.33-45(P)-52 (P) Jahoviç (Göztepe)

KIRMIZI KART: Dk.45 Medjani (D.G. Sivasspor)

SARI KART: Jahoviç (Göztepe)