Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta canlı yayınlanacak? Maçın muhtemel 11'leri

Göztepe Fenerbahçe maçı bu akşam oldukça keyifli bir karşılaşmayı futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmak isteyen iki takım bu akşam kıyasıya mücadele edecek. Göstepe cezası sebebiyle bu akşam Fenerbahçe'yi kendi evinde seyircisiz olarak ağırlayacak. Fenerbahçe ile Göztepe, bu akşam İzmir'de yapacakları 2017-2018 sezonunun ilk hafta maçıyla Süper Lig'de 14 yılı aşkın süre sonra karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki, Göztepe Fenerbahçe maçı bu akşam saat kaçta canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe ile Göztepe, bu akşam İzmir'de yapacakları 2017-2018 sezonunun ilk hafta maçıyla Süper Lig'de 14 yılı aşkın süre sonra karşı karşıya gelecek. İki ekip Süper Lig'de en son, İzmir temsilcisinin küme düştüğü 2002-2003 sezonunda karşılaştı. Tarafların ligdeki son maçı 31 Mayıs 2003 tarihinde İzmir'de oynandı ve 1-1 tamamlandı.

Öte yandan Fenerbahçe ile Göztepe, 2012-2013 sezonunda Türkiye Kupası'nda birbirlerine rakip oldu. Fenerbahçe, İstanbul'daki 5. tur müsabakasından 4-0 galip ayrıldı.

Göztepe Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?

Bornova Stadı'nda, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği müsabaka saat 21.45'te başlayacak.Göztepe taraftarı, play-off finalinde alınan ceza nedeniyle müsabakayı takip edemeyecek. Müsabakayı, stadın kapasitesi oranında yaklaşık 300 kişilik Fenerbahçe taraftarı izleyebilecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak

Muhtemel 11'ler

Göztepe: Beto, Sabri, Kadu, Peybernes, Tanju, Castro, Rotman, Gouffran, Scarione, Halil, Ghilas

Fenerbahçe: Volkan, İsla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Dirar, Alper, Valbuena, Van Persie

Ligde 47. randevu



Taraflar, Süper Lig'de 47. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında geride kalan 46 maçtan 21'ini Fenerbahçe, 7'sini Göztepe kazandı, 18 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 69-29 üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe ile Göztepe arasında 2002-2003 sezonunda oynanan son lig maçlarında taraflar İstanbul'da golsüz, İzmir'de ise 1-1 berabere kaldı.



İzmir'deki maçlar



İki ekip, bu akşam yapacakları maçla ligde İzmir'de 24. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 8-5 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 10 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 24, Göztepe ise 15 gol attı.

Farklı skorlar



Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 46 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı. 1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı. Göztepe ise toplam 7 kez yendiği rakibi karşısında 6 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.

Süper Lig'de 14 yıl sonra mücadele edecek Göztepe, 2017-2018 sezonu ilk haftasında cezası nedeniyle seyircilerinin takip edemeyeceği maçta bu akşam Fenerbahçe'yi konuk edecek. Geçen sezon play-off finalinde Eskişehirspor'u yenerek TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Göztepe, 2002-2003'ten bu yana uzak kaldığı en üst seviye lige Fenerbahçe maçıyla dönecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Bornova Stadı'nda gün boyunca en yüksek hava sıcaklığının 37 derece, maç saatinde ise 30 derece civarında olması bekleniyor.

Süper Lig'e veda ettiği 2002-2003 sezonunun son maçında 31 Mayıs 2003'te Fenerbahçe'yi İzmir Alsancak Stadı'nda ağırlayan Göztepe, Sergiy Rebrov'un 16. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 geriye düşmesine rağmen, 54. dakikada Cem Baki'nin golüyle sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı. Geçen sezonki kadrosunda büyük değişikliğe giden Göztepe, şimdiye kadar 16 futbolcu transfer etti. Sakatlığı bulunan Selçuk Şahin'in forma giyemeyeceği Göztepe'nin bu akşamki karşılaşmaya, Beto, Sabri Sarıoğlu, Mathieu, Kadu, Tanju Kayhan, Jahovic, Rotman, Castro, Gouffran, Scarione ve Ghilas 11'iyle başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe lig perdesini açıyor

2017-2018 sezonuna deplasmanda Göztepe maçıyla başlayacak sarı-lacivertliler, 34 haftalık maratonu evinde Atiker Konyaspor mücadelesiyle tamamlayacak. Sarı-lacivertliler, kadrosunda Avrupa, Afrika ve Amerika kıtasından toplam 13 yabancı futbolcu bulunduruyor. Fenerbahçe, son 5 sezonda ilk hafta deplasmanda oynadığı 3 karşılaşmada galibiyet alamadı

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu bu akşam deplasmanda Göztepe maçıyla açacak Fenerbahçe, 34 haftalık lig mücadelesini evinde Atiker Konyaspor maçıyla noktalayacak. Ligde son 3 sezonda şampiyonluk hedefinden uzak kalan, yeni sezona Aykut Kocaman yönetiminde giren sarı-lacivertliler, 4. yıldızı takmanın hesaplarını yapıyor.

Sezon öncesi oynadığı 6 hazırlık maçında 1 galibiyet elde eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda da Avusturya'nın Sturm Graz ekibini birer galibiyet ve beraberlikle geçerek play-off'a yükseldi.



Şu ana kadar 6 transfer yapıldı

Süper Lig'de geçen sezonu 64 puanla 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, kadrosunu şu ana kadar 6 transferle güçlendirdi. Stoper, hücuma dönük orta saha ve forvet mevkileri için transfer görüşmelerinin sürdüğü sarı-lacivertlilerde kadroya Mehmet Ekici, Carlos Kameni, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Mouricio Isla ve Roberto Soldado dahil edildi. Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde 8 futbolcusuyla ise yollarını ayırdı.

Kadroda 13 yabancı



Fenerbahçe kadrosunda Avrupa, Afrika ve Amerika kıtasından toplam 13 yabancı futbolcu bulunduruyor.

Sarı-lacivertlilerin yabancı futbolcu kadrosu şu anda Martin Skrtel, Miroslav Stoch (Slovakya), Robin van Persie, Gregory van der Wiel (Hollanda), Josef De Souza, Fernandao (Brezilya), Nabil Dirar, Aatif Chahechouhe (Fas), Carlos Kameni (Kamerun), Roman Neustaedter (Rusya), Mauricio Isla (Şili), Mathieu Valbuena (Fransa) ve Roberto Soldado'dan (İspanya) oluşuyor.



Son 5 sezondaki ilk hafta maçları



Fenerbahçe, son 5 sezonun 3'ünde ilk hafta maçına deplasmanda çıktı. Sarı-lacivertliler, 3 karşılaşmada da kazanamadı. 2012-2013 sezonuna deplasmanda Elazığspor ile 1-1 berabere kalarak giren sarı-lacivertliler, 2013-2014 sezonunda ise Konyaspor'a 3-2 yenildi. Fenerbahçe, geçen sezona (2016-2017) da deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olarak girmişti. Fenerbahçe, lige iç saha maçlarıyla başladığı 2014-2015 sezonunda Kardemir Karabükspor'u 3-2, 2015-2016 sezonunda ise Eskişehirspor'u 2-0 yenmişti.