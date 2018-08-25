Fenerbahçe ile Göztepe, bu akşam İzmir'de yapacakları maçla Süper Lig'de 49. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında geride kalan 48 maçtan 22'sini Fenerbahçe, 7'sini Göztepe kazandı, 19 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 73-32 üstünlüğü bulunuyor. Geçen sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabaka 2-2 bitti, ikinci devre İstanbul'da Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Göztepe Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Göztepe Fenerbahçe maçı bu akşam 21:45'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

En Çok Oynanan Bahis 122 Göztepe - Fenerbahçe 3 MS2 1,55 17346 kez oynandı Maç Sonucu Bahsini Seç 122 Göztepe - Fenerbahçe 3 14,00 %6,49 X3,30 %3,08 21,55 %90,43

İzmir'deki maçlar



İki ekip, bu akşam yapacakları maçla ligde İzmir'de 25. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 8-5 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 11 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 26, Göztepe ise 17 gol attı.



Farklı skorlar



Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 48 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı. 1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı. Göztepe ise toplam 7 kez yendiği rakibi karşısında 6 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.

Göztepe ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 49. kez karşılaşacak. Önceki 48 maçın 22'sini Fenerbahçe kazandı. Göztepe, evinde Fenerbahçe'yi ağırladığı son yedi lig maçında sadece bir kez mağlup oldu ancak bu maçların dördü berabere tamamlandı.

Göztepe'nin, Süper Lig tarihinde en fazla berabere kaldığı rakibi Fenerbahçe. Göztepe ikisi bu sezondan, biri de geçen sezondan olmak üzere ligdeki son üç maçını da kaybetti. İzmir ekibi ligde en son küme düştüğü 2002/03 sezonunda art arda üç yenilgi elde etmişti. Geçen hafta Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, aynı sezon içinde gol atamadan üst üste iki yenilgiyi en son 1997/98'de aldı. Süper Lig'deki son beş maçında sadece iki gol atabilen Göztepe, bu süreçten önceki son karşılaşmada Karabükspor'u 5-0 mağlup etmişti. Bu sezon Süper Lig'de net gol pozisyonuna giremeyen tek takım Göztepe. İzmir temsilcisi, aynı zamanda en düşük gol beklentisi yakalayan ekip konumunda. Süper Lig'in ilk iki haftasında rakip kaleye en az isabetli şut çeken takım Göztepe. İlk iki haftada rakiplerine en az faul yapan ekip Fenerbahçe. Ligin ilk iki haftasında Fenerbahçe'den daha fazla isabetli pas yapan tek takım Kayserispor. Fenerbahçe'nin Süper Lig'de attığı son üç gol de duran toptan geldi.

Phillip Cocu, teknik direktörlük kariyerinde üst üste iki lig mağlubiyetini en son Aralık 2013'te PSV'nin başındayken aldı. Ligin ilk iki haftasında hiçbir oyuncu Wallace Reis'ten daha fazla pas arası yapamadı. Fenerbahçe'nin deplasmanda attığı son dokuz gol yabancı oyunculardan geldi. Sarı lacivertli formayla bir Süper Lig deplasmanında gol atan son yerli isim Şener Özbayraklı. Fenerbahçe'nin deplasmanda attığı son altı golün yarısında Roberto Soldado'nun doğrudan katkısı var. Süper Lig'in ikinci haftasında rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan oyuncu Islam Slimani'ydi.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!